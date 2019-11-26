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Лукашенко собрался в Кыргызстан

Александр Лукашенко 27-28 ноября совершит рабочий визит в Кыргызстан, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности в различных ее сегментах. 

По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов.
Источник: belta.by
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