Лукашенко собрался в Кыргызстан
Александр Лукашенко 27-28 ноября совершит рабочий визит в Кыргызстан, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности в различных ее сегментах.
По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов.
Источник: belta.by
10:07 26/11/2019
Блоги
Особое мнение