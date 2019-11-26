Франция призвала увеличить состав Совбеза ООН до 25 членов













"Франция поддерживает расширение Совета – как за счет постоянных, так и непостоянных членов. Франция также поддерживает кандидатуры Германии, Бразилии, Индии и Японии в качестве новых постоянных членов Совбеза. Также мы выступаем за укрепление присутствия африканских стран среди постоянных и непостоянных членов Совбеза", - сказал де Ривьер.





По его словам, "расширенный Совбез мог бы вмещать до 25 представителей, включая новый постоянных и непостоянных членов".





"Эти члены должны быть назначены всей Генассамблеей, а не региональной группой. Такое увеличение Совета Безопасности сделало бы его более представительным и укрепило его авторитет", - добавил дипломат.