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Франция призвала увеличить состав Совбеза ООН до 25 членов

Состав Совета Безопасности ООН можно было бы увеличить до 25 государств. Как передает РИА Новости, об этом заявил, выступая с трибуны Генассамблеи, постпред Франции при организации Николя де Ривьер.




"Франция поддерживает расширение Совета – как за счет постоянных, так и непостоянных членов. Франция также поддерживает кандидатуры Германии, Бразилии, Индии и Японии в качестве новых постоянных членов Совбеза. Также мы выступаем за укрепление присутствия африканских стран среди постоянных и непостоянных членов Совбеза", - сказал де Ривьер.

По его словам, "расширенный Совбез мог бы вмещать до 25 представителей, включая новый постоянных и непостоянных членов".

"Эти члены должны быть назначены всей Генассамблеей, а не региональной группой. Такое увеличение Совета Безопасности сделало бы его более представительным и укрепило его авторитет", - добавил дипломат.
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