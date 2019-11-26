17 ноября на YouTube появилось анонимное видео, на котором, как утверждалось в подписи к нему, заместитель российского военного атташе Георгий Клебан передавал деньги сербскому агенту. Позднее Агентство информационной безопасности Сербии (АИБ) подтвердило подлинность видеоролика. 21 ноября президент Александр Вучич созвал по этому поводу внеочередное заседание Совета национальной безопасности, после чего отдал приказ спецслужбам страны провести официальное расследование.





Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев, сотрудничающий с группой Bellingcat, установил личность Георгия Клебана с помощью программы распознавания лиц Microsoft Azure и первым высказал предположение о том, что Клебан является агентом ГРУ. Deutsche Welle поговорила с Грозевым о вероятных источниках появления видеозаписи, о способах распознать агента ГРУ, о причинах недовольства сербских спецслужб действиями Москвы и о том, к каким последствиям для российских спецслужб может привести разоблачение их сотрудника в Сербии.





- Видеозапись, на которой предполагаемый агент ГРУ передает деньги своему сербскому источнику, появилась на YouTube 17 ноября. По словам президента Сербии Вучича, видео было снято в декабре 2018 года, то есть между записью и ее появлением в Сети прошел почти год. Есть ли у вас предположения, кто ее снял, кто выложил и зачем?





- Сюда нужно добавить еще одну дату - дату возможного отъезда из Белграда объекта, который присутствует на видео, - подполковника ГРУ Георгия Клебана. Это произошло где-то в мае-июне 2019 года. Клебан уехал из страны намного раньше, чем истек срок его пребывания на посту (заместителя военного атташе. - Ред.): посты в Facebook членов его семьи говорят о том, что они покинули страну неожиданно. По нашей гипотезе, Клебан был выслан или отозван из-за инцидента, случившегося в декабре.





Так что закономерным должен быть еще один вопрос: почему это видео появляется только спустя шесть месяцев после внезапного отъезда заместителя российского военного атташе? Я считаю наиболее вероятным объяснением то, что видео было снято сербским Агентством информационной безопасности (BIA), и по каким-то политическим причинам эту информацию вначале решено было не разглашать. Но, возможно, кто-то внутри BIA решил, что их не устраивает существующее положение вещей, поэтому видео появилось на YouTube, а линк к нему был отправлен многим СМИ.





- Что именно не устраивает BIA?





- Уже давно не новость, что российская разведка использует сербскую столицу как площадку для подготовки множества спецопераций. Впервые информация о недовольстве внутри BIA появилась в конце 2016 года: тогда сербские спецслужбы и сам президент Вучич были крайне обеспокоены данными о том, что именно в Белграде ГРУ готовило неудавшийся переворот в соседней Черногории. Еще по одной гипотезе, в BIA недовольны большим количеством радикальных сербских националистов которые возвращаются из Донбасса, где их обучали инструкторы ГРУ. Так что у BIA есть достаточно причин для раздражения действиями российских спецслужб на их территории. И я думаю, что появление в YouTube видео - это сигнал, что они больше не будут с этим мириться.





- А почему видео было выложено только сейчас?





- Возможно, это решили сделать незадолго до запланированной встречи Вучича с Путиным (переговоры двух президентов должны состояться 4 декабря. - Ред.). Сочли, что сейчас - подходящий момент. Но есть еще одна версия. 15 сентября на сайте armswatch.com появилась информация о том, что сербские производители оружия поставляли вооружение повстанцам в Йемен и, возможно, даже "Исламскому государству".





Официальный издатель сайта - болгарский журналист, но известно, что сайт связан с российским министерством обороны, и часто публикует сливы информации в интересах Кремля. После этой публикации в Сербии разразился крупный коррупционный скандал. И президент Вучич был крайне недоволен тем, что страну связывают с повстанцами в Йемене и "Исламским государством". Так что не исключено, что опубликование видео, на котором снят подполковник ГРУ Клебан, было согласовано с самим Вучичем и могло стать ответом на публикацию на сайте armswatch.com.





В любом случае это был запланированный слив, который, к сожалению, имел не слишком приятные последствия лично для меня. Я никоим образом не причастен к обнародованию этого видео на YouTube - оно появилось там за день или даже за два до того, как я его заметил. Но российские СМИ распространили абсолютно ложную информацию о том, что именно я выложил это видео в публичный доступ, и после этого в мой адрес стали поступать угрозы.





- На своей странице в Twitter вы написали, что ни один ваш материал - ни о ГРУ, ни о ФСБ, ни о чеченской мафии, ни о болгарской политической мафии и политической коррупции в США - не повлек за собой столько прямых угроз, сколько простая констатация фактов, подтвержденных сербскими властями. С чем вы связываете обвинения и угрозы в ваш адрес?





- Если к появлению видео в YouTube причастны сербские спецслужбы и они не хотят, чтобы об этом стало известно, в их интересах обвинять в публикации западные службы и западных журналистов. С другой стороны, нарратив, который используется российскими государственными СМИ, не меняется уже несколько лет: западные журналисты пытаются поссорить Россию со всеми ее союзниками.





Что касается угроз, в Сербии сейчас очень много радикальных националистов, которым нечем заняться после того, как они вернулись из Донбасса, и они ищут новых врагов. И, конечно же, я неудобен для российских спецслужб из-за наших расследований (расследований Bellingcat. - Ред.). Россия не может себе позволить пойти на прямую конфронтацию с западными журналистами и угрожать их безопасности. Но когда появляется случай делать это чужими руками, они с пользуются этой возможностью.





- Сербские спецслужбы подтвердили сделанное вами ранее утверждение о том, что на видео снят заместитель российского военного атташе, офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ Георгий Клебан. Что позволило вам сделать выводы о том, что Клебан - агент ГРУ?





- Среди сотрудников военного представительства в каждой дипмиссии России есть реальные военные атташе и их заместители, в задачи которых входит установление связей с военными других государств, а есть один или два человека из ГРУ. Обнаружить их не так сложно. Агентов ГРУ обычно готовят долго, и еще при поступлении в военную академию они знают, что когда-то будут работать под дипломатическим прикрытием, поэтому при оформлении регистрации по месту жительства они не указывают адресов, связанных с ГРУ.





Но примерно год назад мы заметили, что по отношению к членам семьи эти меры предосторожности не применяются. Так что, первое, что мы проверяем, - это адреса жен. И очень часто выясняется, что жены на время учебы своих мужей зарегистрированы по адресам, привязанным к академии ГРУ. В случае с подполковником Клебаном было именно так - его супруга была прописана в военной части в Москве, которая является частью базы спецназа. Из этого можно сделать вывод, что этот офицер связан со спецназом, работающим под эгидой ГРУ.





- В связи с этой историей вы упомянули инцидент, случившийся недавно в Болгарии, когда София выслала первого секретаря посольства России, обвинив его в шпионаже. Вы видите связь между двумя этими событиями?





- В обоих случаях агенты ГРУ под дипломатическим прикрытием пытались завербовать представителя спецслужб или военного министерства - в Сербии эта попытка удалась, в Болгарии нет: представитель болгарских спецслужб доложил о попытке его вербовки. Еще одно сходство в том, что оба государства решили не поднимать большого шума, а просто тихо выслать агентов ГРУ. В Болгарии даже не хотели оглашать имя высланного дипломата, но, насколько я знаю, спецслужбы одной из европейских стран слили эту информацию своим и болгарским журналистам, и благодаря этому стало известно, кого именно выслали.





- Зачем российским спецслужбам проводить операции на территории Сербии, у которой с Россией прочные политические и экономические связи?





- Они это делают и в тех странах, с которыми у России более-менее нормальные отношения: в Болгарии, в Австрии… Я думаю, это их modus operandi: они работают, не доверяя официальным каналам, и хотят получать дополнительную информацию. И это правильно с точки зрения спецслужб: они должны быть уверены в том, что данные из официальных источников подтверждаются информацией, которую они получают за деньги от своих агентов.





- К каким последствиям может привести этот скандал?





- Одно из последствий, на мой взгляд, заключается в том, что теперь России будет намного сложнее несогласованно (с сербскими спецслужбами. - Ред.) проводить операции в Сербии. Я не исключаю того, что Вучич, чтобы выглядеть нейтральным, в ближайшее время предпримет какие-то символические шаги и вышлет из страны не только российских, но и европейских дипломатов. Возможно, из Болгарии или Румынии, чтобы показать: мы даем сигнал Москве, что с нами так поступать нельзя, но мы остаемся посередине между НАТО и Россией.





- Можно ли говорить о провале российской разведки на Балканах?





- Нам ничего неизвестно об их успехах - мы видим только их провалы. Но, в то же время, серия провалов очевидна. И я еще раз повторю: неудачи с близкими союзниками ощущаются больнее всего. Так что я считаю, что это действительно начало плохого сезона для ГРУ.



