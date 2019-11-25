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Трамп принял в Белом доме и наградил пса-ликвидатора аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме пса по кличке Конан, который принимал участие в операции по ликвидации лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади и был ранен.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист Зак Браун, передает liga.net.

Президент рассказал, что Конан прибыл с Ближнего Востока и получил от него медаль и грамоту. По словам Трампа, во время рейда пес был серьезно ранен и все думали, что он может не выжить, однако он выздоровел, сообщает CNN.


"Конан – должно быть, самая известная собака в мире" – сказал Трамп представляя пса.

Он также рассказал, что много узнал об этой породе собак.

"Он обучен так, что если вы откроете рот, то будете тут же атакованы. Вам лучше быть очень, очень осторожными", — сказал Трамп, обращаясь к журналистам.

По его мнению, Конан знал, в какой важной операции участвует.

В конце октября Абу Бакр аль-Багдади погиб в ходе рейда спецназа США в северо-западной Сирии.
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