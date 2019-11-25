Трамп принял в Белом доме и наградил пса-ликвидатора аль-Багдади

"Конан – должно быть, самая известная собака в мире" – сказал Трамп представляя пса.

Он также рассказал, что много узнал об этой породе собак.





"Он обучен так, что если вы откроете рот, то будете тут же атакованы. Вам лучше быть очень, очень осторожными", — сказал Трамп, обращаясь к журналистам.





По его мнению, Конан знал, в какой важной операции участвует.





В конце октября Абу Бакр аль-Багдади погиб в ходе рейда спецназа США в северо-западной Сирии.