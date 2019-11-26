Эксперты: Миротворческая активность Минска не привязана к Донбассу

На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе от предложения Александра Лукашенко о введении беларуских миротворцев на неконтролируемый официальным Киевом участок украинско-российской границы. Напомним, что его протяженность по территории Донецкой и Луганской областей составляет 409 км. В то время как миротворческий потенциал Беларуси ограничивается ротой Сил специальных операций, сообщает Belarus in focus





С высокой степенью уверенности заявление В. Зеленского можно рассматривать в качестве отказа от услуг беларуских миротворцев на Донбассе вообще.





Однако, было бы ошибкой рассматривать миротворческую активность Минска только в привязке к войне на Донбассе. Беларуские власти очевидно рассматривают участие в международных миротворческих операциях как важный элемент политического позиционирования страны и инструмент внешней политики. Так, с 1 ноября 2019 года на базе противоминной службы 2‑й инженерной бригады начал работать противоминный центр Вооруженных Сил Беларуси. Одним из направлений деятельности центра станет гуманитарное разминирование. Его специалисты прошли подготовку в соответствующих международных противоминных центрах за рубежом.





Участие в международных миротворческих операциях представляется перспективным инструментом внешней политики, которым активно и эффективно пользуются другие постсоветские страны, входящие в общие с Минском интеграционные структуры (Армения и Казахстан сформировали целые миротворческие бригады). Между тем, беларуское общество в целом негативно воспринимает возможность отправки за границу своих солдат для участия в вооруженных миссиях. Нет сведений о планах наращивания численности и возможностей имеющегося миротворческого подразделения армии Беларуси.





Можно ожидать, что беларуская сторона сосредоточится на наращивании не связанных с применением оружия специфических компетенций, которые могут быть востребованы в рамках международных миротворческих операций. И гуманитарное разминирование может стать одним из направлений беларуской специализации. Вторым направлением может стать военная медицина: с 2016 года действует специализированный армейский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм.