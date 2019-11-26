«Лукашенко в смятении, — пишет Ярослав Романчук в своем Фейсбуке . — Внутри его бунтует Лукашенко-совок против Лукашенко председатель ЗАО «Беларусь. Ожесточенные споры ведет Лукашенко-авторитарный руководитель с Лукашенко – прагматик. Лукашенко – интегратор бунтует против Лукашенко – суверена, Лукашенко-госплановец против Лукашенко-хозяина всея Беларуси.





Трудно сказать, с кем конкретно ведет дискуссии глава Беларуси, кто из оставшихся в его узком кругу приближенных к телу имеет смелость, знания и достаточных авторитет возразить президенту по тем вопросам и проблемам, по которым он по привычке разговаривает сам с собой. Никому не доверяет. Никого не слушает. Ни у кого нет шансов донести системную, обоснованную позицию, потому что коммуникационного режима, когда глава Беларуси слушает умных, мудрых людей, с разными точками зрения, просто не существует.





В результате – полная неопределенность в отношении будущего Беларуси, риски застрять в глубоком прошлом, с быстро стареющим, слабеющим, безропотным населением с затухающей экономикой.





Серые кардиналы в вертикали власти Беларуси, в Кремле глубоко изучили поведение и тип личности Лукашенко. Они манипулируют им на уровне его же глубинных убеждений, догм мышления, стереотипов и утопий восприятия. Лучшими манипуляторами являются те, кто:





1) на первый взгляд, не претендует на политическую власть,





2) давно втерся в доверие,





3) участвует в разного рода коммерческих проектах верхушки Вертикали,





4) учит или учил самого Лукашенко, близких членов его семьи заниматься разными видами спорта/искусства,





5) прочно ассоциируется у самого Лукашенко с источником подтверждения его непогрешимости/гениальности,





6) умело докладывает президенту о состоянии системы безопасности, внутренних и внешних угрозах и рисках.





Именно такие люди сегодня составляют плотное кольцо окружения Лукашенко. В нем нет ни одного профессионала в сфере науки «экономика», политэкономии реформ, системного управления и анализа. Отсюда столь противоречивые, взаимоисключающие высказывания, требования и решения.





Вот поехал Лукашенко в Витебскую область, наговорил много всего. Вот высказывание за здравие: «Нужно ввести приватизацию этих хозяйств [убыточных предприятий АПК Витебской области]. Не хотят работать в такой форме, надо открыть приватизацию. Список составьте и на сайте вывесите. Может, придет какой-то инвестор и даст какую-то копейку». Это одно из наших предложений, которые были оформлены в виде Дорожной карты развития и роста Витебской области «Наша Витебщина».





Нет сомнений, что Лукашенко не прочитал наше комплексное предложение. Ему кто-то сделал выжимку, пересказал – вот и вся дискуссия. Тем не менее тезис о том, что нужно продавать то, что гниет, плохо лежит, увеличивает долги правительства, объем токсичных активов страны, что постоянно требует дотаций, субсидий и защиты от конкуренции, он публично озвучил.





А вот требование президента из категории «за упокой»: «Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено), мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься [помощью] не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается. «Шефская помощь — это не снимается. А если надо привести банковскую систему в чувство, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает — это сделают другие».





Опять те же грабли. Опять заставлять банки и финансовые организации брать на поруки, как сирот, отстающие с/х организации. Понимая, что шефская, добровольная помощь может быть оказана детским домам, домам престарелых, школам и многочисленным гражданским инициативам. А тут – крепкие «лбы», здоровые «мужики», которые сидят на ресурсных, финансовых потоках страны, за 25 лет не могут понять, что такое бизнес? Не могут внедрить азы управления, настроиться на спрос потребителей, создать профессиональные отношения с финансистами и инвесторами?





Белорусские с/х организации – это типичная иллюстрация пословицы «у семи нянек дитя без глазу». Только здесь няньки – это распорядители чужого, представители исполкомов, концернов, холдингов, министерств и силовых/контрольных структур.





Президентский приказ самому профессиональному в органах власти руководителю структуры (П. Каллауру) наступить на горло денежной науке и практике создания доверия к стабильным национальным деньгам – это удар по доверию к Нацбанку, увеличение рисков в очередной раз свалиться в инфляционно-девальвационную спираль, потакание нерадивым, бесхозяйственным «красным директорам» и чиновникам, которых сам Лукашенко публично чихвостит чуть ли не каждую неделю.





Наезд на Нацбанк – это очень опасный синдром уже начавшейся президентской кампании. П. Каллаур со своей командой в очень сложной ситуации держит удар. Как может. Вытворяет чудеса – для существующей авторитарной, совково-номенклатурной системы. Быстро растет список тех министров, руководителей и директоров, которые бы хотели спихнуть свои провалы на П. Каллаура. Для спасения своих шкур они активизировали работу с инфлуенсерами на Лукашенко, с теми, кто входит в самых близкий круг информирования.





Получается явно неравная борьба. У премьер-министра и его замов, министра финансов и налогов, министра экономики и Минпрома, глав с/х и строительных министерств, у всех руководителей обл- и горисполкомов одна простая мысль: «Срочно нужны деньги! Для роста ВВП, для ублажения электората, очередной волны модернизации, инвестиции в проекты из серии «слишком-большие/важные-чтобы-обанкротиться». А взять-то не откуда. Таких, чтобы быстро, безропотно и без дальнейшего отягощения валютными долгами.





Убеждать президента в критической важности приватизации никто из вертикали власти не хочет. Честно признаться в том, что львиная доля госсобственности – это такой же бесперспетивняк, как те колхозы Витебской области, которые распорядился приватизировать Лукашенко, тоже никто не осмеливается. Ведь проще и легче все свалить на Кремль, нефтяных баронов и некую «мировую закулису».





В 2020 году экономическая ситуация в Беларуси будет еще хуже, чем в этом. Значит, давление на Нацбанк, на коммерческие банки в плане «шефства» над убыточными, токсичными госпредприятиями будет нарастать. VIP-распорядители чужого в своем стремлении переложить издержки собственных ошибок на плечи населения (инфляция и девальвация – исторически самые популярные способы конфискации ресурсов) могут пойти на все, чтобы дискредитировать руководства Нацбанка и отдельных профессионалов-патриотов внутри Вертикали власти.





Мы не знаем, каким будет решение Лукашенко. Впервые угроза отставки главы Нацбанка прозвучала так явно. Мы видим, что в отношениях с Кремлем у главы Беларуси совсем не клеится. После провальной кампании «парламентские выборы» даже гибкие представители ЕС возьмут паузу. Шансы на то, что белорусский Госплан вдруг покажет чудеса управления и покажет резкий рост производительности труда близки к нулю.





Лукашенко продолжает упорствовать в своем незнании реальных рыночных механизмов, огромного потенциала экономической свободы, частной собственности и открытой конкуренции. Зато он знает, как тушить финансовый, социальный пожар печатанием новых денег. Этот инструмент действует, как наркотик. До конца лета 2020 года он может поддержать иллюзию стабильности и благополучия, а потом наступает отрезвление и болезненная ломка. Только за последние 10 лет мы это проходили дважды. Неужели, как говорят поляки, do trzech razy sztuka? Т. е. Бог троицу любит. В данной ситуации речь идет явно не о Боге».