Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Лукашенко рассказал, как говорил Ельцину и Путину о том, что за Калининград прежде всего отвечает Минск, а не Москва.
Антон Алиханов (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)
Президент Беларуси Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.
«Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду. Достаточно большое количество белорусов в свое время переезжали жить и работать в Калининград, сейчас у нас хорошие связи и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей», — сказал он.
По его словам, за последние два года товарооборот между Калининградом и Беларусью удвоился, стороны сотрудничают во многих отраслях, включая автомобильную промышленность.
22:27 25/11/2019
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