Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Антон Алиханов (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)









«Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду. Достаточно большое количество белорусов в свое время переезжали жить и работать в Калининград, сейчас у нас хорошие связи и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей», — сказал он.





По его словам, за последние два года товарооборот между Калининградом и Беларусью удвоился, стороны сотрудничают во многих отраслях, включая автомобильную промышленность.







