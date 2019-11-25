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В Иране арестовали 180 лидеров антиправительственных демонстраций

Около 180 участников массовых антиправительственных демонстраций арестованы полицией в Иране, – сообщает государственное агентство ИРНА.

В тексте сообщения арестованные называются лидерами демонстраций. Их обвиняют в нападении на сотрудников правопорядка, поджогах и незаконных призывах в интернете.


Массовые демонстрации прошли в Иране в середине ноября. Они были спровоцированы ростом цен на бензин, но быстро переросли в антиправительственные выступления. Некоторые участники выступали также против ислама как государственной религии Ирана. Демонстрации были разогнаны с помощью полицейского спецназа, применявшего силу и слезоточивый газ против протестующих, пишет ca-news.org

Власти Ирана заявляют, что многие протестующие были подготовлены странами Запада и получали деньги за участие в демонстрациях. По данным правозащитной организации Amnesty International при разгоне демонстраций были убиты не меньше 106 человек по всей стране, сообщало агентство AP. Представители ООН заявляют о "десятках" убитых. Власти Ирана оспаривают эти цифры, однако не приводят свою статистику.


18 ноября об аресте 180 лидеров протеста заявляла разведывательная служба Корпуса стражей исламской революции – военизированной организации, признанной террористической властями США. Несколько тысяч человек были арестованы, сообщает Иранская служба Радио Свобода. В стране на несколько дней был отключен интернет.
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