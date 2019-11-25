Главный вопрос, который Александр Лукашенко вынес на референдум — это принятие Конституции 1994 года с изменениями и дополнениями (новая редакция Конституции Республики Беларусь), предложенными президентом.





Поправки в Конституцию касались баланса сил между главой государства и парламентом. Президент вместо парламента получал полномочия назначать референдумы, а также — высших должностных лиц в стране: генпрокурора, главу и членов правления Нацбанка, половину состава и председателя ЦИК, Конституционного суда, весь состав и председателей Верховного и Высшего хозяйственного судов, председателя Комитета госконтроля (до 1996 года — Контрольная палата).





Кроме того, глава государства больше не обязан был согласовывать с парламентом назначение ключевых министров (обороны, внутренних дел, финансов, иностранных дел и т.д.). Из-под контроля местных советов были выведены местные исполкомы, которые стали частью вертикали, напрямую подчиненной президенту. Президент получал право распускать парламент, в то время как процедура импичмента главы государства усложнялась. Президент также получал право издавать декреты и указы, которые, при противоречии с законом, становились выше его по юридической силе.

Импичмент Лукашенко не состоялся

Референдум стал кульминацией противостояния Александра Лукашенко с Верховным советом. Президент инициировал плебисцит, заявив, что «именно в сильной власти сегодня спасение для нашего государства и экономики». Верховный совет выступил против. Кроме того, президент издал указы о придании результатам будущего референдума обязательного статуса в ответ на что группа депутатов инициировала дело об импичменте Лукашенко. Конституционный суд решил, что предстоящий референдум может быть только рекомендательным.





Высшие должностные лица России выступили посредниками в этом противостоянии. Лукашенко и Верховный совет договорились: дело об импичменте отзывается, референдум будет рекомендательным





Но договоренность была сорвана уже на следующий день группой пропрезидентских депутатов. В ответ на провал соглашения в Верховном совете его отказался выполнять и президент, вновь заявив об обязательном характере результатов грядущего референдума.





ЦИК под руководством Виктора Гончара еще до референдума отказался утверждать его будущие результаты. Тогда Лукашенко своим указом, хотя это противоречило Конституции, отстранил председателя ЦИК от должности. Гончара сменила Лидия Ермошина.





Кроме новой Конституции, на референдум выносилось еще несколько важных вопросов: сохранение смертной казни, перенос Дня независимости на 3 июля, вопрос свободной, без ограничений, покупки и продажи земли, отказ от выборности мэров и губернаторов и от прозрачного финансирования всех ветвей власти из госбюджета.





По объявленным позже официальным итогам голосования избиратели поддержали президента по его всем четырем вопросам с результатами от 80 до 88%.









К слову, именно на результаты референдума 1996 года Александр Лукашенко ссылается и сейчас, отвечая на вопросы о возможности введении моратория на смертную казнь. Но Совет Европы и Евросоюз продолжают призывать Беларусь ввести мораторий.







