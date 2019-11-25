Как рассказал один из опрошенных в комментарии « Белсату », ему позвонили на мобильный телефон с неизвестного номера, представились сотрудниками некоего «Центра исследований общественного мнения» и задали около десяти вопросов о его видении дальнейших отношений Беларуси и РФ, поднималась ли тема союза с РФ на парламентских выборах, могла ли бы она повлиять на отношение к кандидату и пр.





Также того, кто звонил, интересовало, на каком языке шла предвыборная агитация, как часто респондент бывает в России и откуда берет информацию о ней, откуда он родом и сколько ему лет.





При этом собеседник отметил, что так и не добился конкретного названия исследовательского центра, из которого ему звонили.





По номеру, с которого звонили, никто не отвечает.