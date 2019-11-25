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Бел Рус

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Странные российские "социологи" интересуются у белорусов их отношением к России

Некие "российские социологи" звонят в Беларусь, представляются социологами и расспрашивают местных абонентов об их отношении к внутренней политике и к России.

Как рассказал один из опрошенных в комментарии «Белсату», ему позвонили на мобильный телефон с неизвестного номера, представились сотрудниками некоего «Центра исследований общественного мнения» и задали около десяти вопросов о его видении дальнейших отношений Беларуси и РФ, поднималась ли тема союза с РФ на парламентских выборах, могла ли бы она повлиять на отношение к кандидату и пр.

Также того, кто звонил, интересовало, на каком языке шла предвыборная агитация, как часто респондент бывает в России и откуда берет информацию о ней, откуда он родом и сколько ему лет.

При этом собеседник отметил, что так и не добился конкретного названия исследовательского центра, из которого ему звонили.

По номеру, с которого звонили, никто не отвечает.
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