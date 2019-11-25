

"Я говорю (главам МИД Швеции и Финляндии - ИФ), вы им (представителям оппозиции – ИФ) не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим.





То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они (оппозиция – ИФ) живут. На черта им (представителям оппозиции – ИФ) эта власть, головная боль?" - заявил Лукашенко на переговорах с делегацией Калининградской области в понедельник в Минске.





Лукашенко цитирует госагентство БелТА.









Как передает госагентство, таким образом Лукашенко прокомментировал замечание посла России Дмитрия Мезенцева, который "отметил успешное проведение в Беларуси парламентских выборов".





"Вы так думаете", - ответил послу Лукашенко.





"А вот они (главы МИД Швеции и Финляндии, которых с утра принимал Лукашенко - ИФ) начали говорить: "Почему нет прозападных оппозиционеров (во вновь избранном составе парламента – ИФ)? В прошлом были два человека, а в этом - ни одного". Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?" - сказал Лукашенко.





БелТА также отмечает, что прошедшие в Беларуси парламентские выборы стали одной из тем прошедшей в понедельник встречи Лукашенко с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто.





Министр иностранных дел Владимир Макей в понедельник по итогам встречи с главами МИД Финляндии и Швеции заявил о намерении Минска продолжить диалог с Евросоюзом и США по вопросу совершенствования избирательного законодательства и избирательного процесса.





"Я думаю, что мы будем продолжать диалог с нашими европейскими партнерами, с американскими партнерами, в том числе и по вопросам совершенствования избирательного законодательства и избирательного процесса", - сказал Макей.





Министр сообщил, что Минск изучил предварительное заключение миссии ОБСЕ по итогам прошедших в стране парламентских выборов.





"Мы, конечно же, подготовим наши комментарии, наш анализ, наше заключение, и направим в соответствующие структуры БДИПЧ ОБСЕ. Будем надеяться, что они также будут учтены при подготовке доклада по итогам парламентской избирательной кампании в Беларуси", - сказал он.









Выборы в Беларуси прошли 17 ноября. За ними наблюдали более 1 тыс. международных наблюдателей: от СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ.





БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ по итогам прошедшей избирательной кампании заявили, что выборы в парламент не соответствовали демократическим стандартам.





В свою очередь, миссии наблюдателей от СНГ и ШОС заявили, что выборы были свободными и демократическими.