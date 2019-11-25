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Макей: Минск рассчитывает на скорое подписание визового соглашения с ЕС

Минск рассчитывает на скорое подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам в Минске в понедельник.

"Актуальным вопросом наших отношений являются на сегодня соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии. Мы надеемся на их скорое подписание и вступление в силу", - сказал Макей по итогам встречи с главами МИД Финляндии и Швеции Пеккой Хаависто и Анн Линде.

По его словам, на трехсторонней встрече в понедельник кроме визовых вопросов обсуждалась тема заключения соглашения по приоритетам партнерства между Беларусью и Европейским союзом. 

"Обсуждали перспективы заключения базового соглашения с Евросоюзом, вступления Беларуси в ВТО, развития Восточного партнерства", - добавил Макей.
Источник: interfax.by
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