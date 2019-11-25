Армейские броневики: Беларусь себя защитит?

Еще совсем недавно предприятия Беларуси, несмотря на наличие многолетнего опыта разработки и серийного производства военных грузовиков, не выпускали ни одного армейского броневика. Однако буквально за несколько последних лет их появилось столько, что не хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать только базовые модели.





Своеобразной точкой отсчета стало появление программы государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома) по созданию и серийному производству семейства бронированных боевых машин (ББМ) с использованием шасси повышенной проходимости. Которая, применительно к белорусским реалиям, отразила тенденции набирающие силу на мировом рынке ББМ.





Накопленный технический потенциал и компетенции позволили ряду отечественных предприятий как ВПК, так и гражданского сектора в достаточно сжатые сроки создать образцы пригодные к эксплуатации в собственной армии, в ряде силовых ведомств, а также вполне конкурентоспособные на иностранных рынках.





Первое место в перечне этих производителей по праву следует отдать ОАО «140-й ремонтный завод».









ОАО «140-й ремонтный завод» (г. Борисов)

В рамках программы Госкомвоенпрома на предприятии было создано мобильное бронированное транспортное средство (МБТС) «Кайман», которое имеет усиленное частично V-образное днище, обеспечивающее противоминную защиту, и общее бронирование, соответствующее классу защиты Бр4 по ГОСТ Р 50963. При этом в лобовой проекции броня имеет класс защиты Бр5, что превышает класс защиты бронетранспортера БТР-80. По бокам в корпусе устроены люки для десантирования. На крыше машины установлен поворотный погон под установку боевого модуля.





Бронекорпус МБТС «Кайман» состоит из трех отсеков-отделений: отделения управления, где здесь располагаются водитель и командир; боевого отделения с местами для четырех членов экипажа; двигательно-трансмиссионного отделения.





В качестве основной силовой установки на «Каймане» используется 170-сильный дизельный двигатель Д-245.30E2 производства Минского моторного завода, который агрегатируется с усиленной механической 5-ступенчатой коробкой передач.





Полный привод (4х4), высокий крутящий момент двигателя (515 Нм), независимая торсионно-рычажная подвеска и централизованная система подкачки шин позволяют машине уверенно передвигаться даже по сильно пересеченной местности. В хороших дорожных условиях «Кайман», полная масса которого с вооружением составляет семь тонн, может разгоняться до скорости 100 км/ч. Запас хода составляет 1000 км.





«Кайман» может быть использован в качестве высокомобильного средства доставки и огневой поддержки личного состава подразделений, уничтожения легкобронированных объектов, обеспечения защищенности экипажа и десанта при транспортировке в условиях вероятного огневого контакта с противником.





Но одним «Кайманом» дело не ограничилось. На выставке MILEX-2019 ОАО «140-й ремонтный завод» представило бронированный автомобиль (БА) класса MRAP (от англ. mine resistant ambush protected) под названием «Защитник». Благодаря V-образной форме днища корпуса, рассеивающей энергию взрыва, этот БА обладает повышенной стойкостью к подрыву на мине или фугасе.





БА «Защитник» размещен на шасси грузового автомобиля МАЗ-631708 (6×6), укомплектованном турбодизелем ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. Двигатель агрегатирован с коробкой передач ЯМЗ-239.





В отличие от прототипа, БА имеет оригинальную капотную компоновку. Которая по сравнению с бескапотной схемой значительно повышает шансы на выживание экипажа машины в случае срабатывания заряда взрывчатки под передним мостом машины.





Лобовая проекция бронекорпуса и остекление БА защищены по классу Бр5, а борта и корма — Бр4. Это достаточно внушительное бронирование позволяет обезопасить экипаж из двух человек и 12 военнослужащих в десантном отделении от огня автоматического и снайперского оружия, а также от осколков снарядов и гранат. Полный вес БА составляет немногим меньше 20 тонн.





На его базе могут размещаться командно-штабные и разведывательные машины, машины связи и др. В зависимости от назначения, в будущем на БА планируется устанавливать дистанционно-управляемые боевые модули (ДУБМ) с различными видами вооружения: от пулеметов калибра 7-62 мм и выше до автоматических и реактивных гранатометов для поражения живой силы и бронеобъектов.





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Минский завод колесных тягачей

В рамках программы Госкомвоенпрома по созданию и серийному производству семейства бронированных боевых машин с использованием шасси повышенной проходимости на МЗКТ был создан легкобронированный автомобиль (ЛБА) МЗКТ-490100.





ЛБА МЗКТ-490100 представляет собой автомобиль капотной компоновки с установленным на раму цельнометаллическим сварным корпусом, обеспечивающим защиту класса Бр4 (ГОСТ Р 50963-96). Бронеавтомобиль способен перевозить до 10 человек личного состава (2+8).





Машина комплектуется 215-сильным турбодизелем ЯМЗ-53452 и гидромеханической коробкой передач. Полный привод в сочетании с фирменной независимой двухрычажной пружинной подвеской обеспечивает высокую проходимость и позволяет машине одинаково хорошо действовать практически в любых дорожных условиях и на разведанной местности.





Оснащение машины автоматической трансмиссией собственного производства позволяет отказаться от ступенчатой раздаточной коробки и значительно улучшить ее эксплуатационные качества.





Автомобиль оборудован БИУС, которая позволяет вести оперативный контроль состояния узлов и систем шасси для предупреждения их отказов в работе и аварийных ситуаций.





На базе МЗКТ-490100 создается целое семейство ЛБА. В том числе изделия с разведывательно-огневыми модулями, модулем радиоэлектронной борьбы, модулем противотанкового ракетного комплекса и др.





«Минотор-Сервис»

Белорусской частной компанией «Минотор-Сервис» был разработан многоцелевой плавающий БА «Витим», который впервые был представлен на выставке MILEX-2017.





Несущий бронированный корпус «Витима» обеспечивает круговую защиту экипажа (водитель + 4 бойца) от пуль калибра 7,62 мм на дистанции 10 м и способен выдержать подрыв под днищем ручной гранаты типа Ф-1 или РГО, а также безоболочного взрывного устройства мощностью 500 г в тротиловом эквиваленте.





Его снаряженная масса — 6000 кг. Грузоподъемность — 1000 кг. БА оснащен 215-сильным турбодизелем ЯМЗ-53452 и механической 5-ступенчатой КПП. Расход топлива — около 20 л/100 км. Запас хода — 800 км. Максимальная скорость на шоссе — 125 км/ч.





«Витим» может нести системы легкого стрелкового и ракетного вооружения (включая системы противовоздушной и противотанковой обороны), комплексы связи и другой военной техники. Использоваться для ведения разведки, патрулирования, обеспечения проведения спецопераций полиции и внутренних войск, огневой поддержки подразделений, сопровождения и охраны колонн.









В этом году на выставке MILEX-2019 компанией был продемонстрировала еще один многоцелевой грузовой БА этого семейства — «Витим-668240» (6х6). Он предназначен для перевозки грузов, топлива во встроенных емкостях, использования в качестве транспортной базы для различного спецоборудования, а также для стрелкового, артиллерийского и ракетного вооружения.





Его полная масса — 11.200 кг. Грузоподъемность — 3500 кг. Максимальная скорость по шоссе — 110 км/ч. Запас хода — 760 км. Скорость на плаву — 3 км/ч.





НП ООО «ОКБ» ТСП

Большое внимание посетителей выставки MILEX-2019 привлек разработанный компанией НП ООО «ОКБ ТСП» бронеавтомобиль под названием «универсальная боевая платформа» (УБП). Этот БА предназначен для транспортирования модулей различного функционального назначения и их применения в боевых условиях.





УБП с функциональным модулем обеспечивает: защиту от пуль (16-мм стальные листы остановят даже бронебойные Б-32 с усиленным зарядом, выпущенные из снайперской винтовки СВД), осколков и мин; решение коммуникационных, навигационных и управленческих задач. Шины с системой центральной подкачки оснащены также пулестойкими вставками.





На выставке УБП была представлена с транспортным модулем для боевых подразделений, в котором может разместиться десять бойцов в полной экипировке. Другими сменными модулями могут быть: боевой модуль с заданным комплектом огневых средств (вооружение — от пулемета до противотанковых ракет); штабной модуль — средство управления подразделениями; санитарный модуль — для оказания первой помощи и эвакуации раненых.





Полная масса УБП — 17.000 кг. Мощность двигателя отечественного производства) — 350 л.с. Максимальная скорость — 110 км/ч. Запас топлива — 370 л.









И хотя исчерпывающую оценку всем этим образцам ББМ может только длительная эксплуатация в войсках уже сейчас можно считать МБТС Кайман и ЛБА МЗКТ-490100 несомненными удачами их производителей. Как себя зарекомендуют другие образцы ББМ покажет время.