ЧВК Вагнера - наемники под прикрытием

При этом во многих комментариях выражается сомнение, что вопиющий случай будет должным образом расследован в России, а виновные понесут заслуженную кару.





Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фотографии и видеозапись расправы «вагнеровцев» над пленным сирийцем «шокирующими». С таким определением трудно не согласиться.









Но вот насчет того, займутся ли российские компетентные органы в обязательном порядке расследованием по факту публикации, представитель Кремля был куда менее определенен.









По его словам, они сделают это, если «посчитают необходимым». Ранее Песков, комментируя леденящее кровь преступление, сказал, что оно в любом случае не имеет прямого отношения к военной операции России в Сирии.





Директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что это жестокое военное преступление попадает под нормы Женевской конвенции. И здесь, по его мнению, не важно, что оно совершено гражданскими людьми, формально не причастными к Вооруженным силам РФ.





«Это преступление обязательно должно быть расследовано, и у России есть все рычаги для действий в рамках экстерриториального принципа, – добавил он. – Да, преступление совершено за границей, но гражданином России. Поэтому Россия имеет полное право расследовать преступление и наказать виновных в нем».





Вместе с тем правозащитник затруднился сказать, произойдет ли так, как должно: «В России нет права, а есть политика, поэтому все может пойти по любому сценарию. Так что в этом смысле ситуация совершенно неясна».





Однако Сергей Кривенко убежден, чтобы надо добиваться того, чтобы совершенное с особым цинизмом преступление не осталось безнаказанным.





Председатель «Комитета против пыток», член Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин назвал реакцию Дмитрий Пескова на садистское преступление в Сирии «неадекватной». В то же время он затруднился сказать, заинтересованы ли российские власти в раскрытии преступления в силу того, что там «торчат уши» ЧВК Вагнера.





«У Следственного комитета, а в данном случае, очевидно, что именно он должен возбуждать уголовное дело по этому поводу, оснований действовать незамедлительно более чем достаточно, – утверждает он в комментарии «Голосу Америки». – Но у нас следственные органы работают в ручном режиме, причем не очень понятно, кто им отдает команду. Поэтому совершенно невозможно предсказать, будут ли предприняты все необходимые в соответствии с законом меры или нет».









На момент подготовки материала о реакции Следственного комитета России (СКР) в связи с резонансным преступлением ничего известно не было.





Как представляется Игорю Каляпину, перед СКР сформулированы иные приоритеты, на которые необходимо оперативно реагировать:





«При том, что в уголовном кодексе РФ есть соответствующая статья за наемничество, ЧВК-Вагнера не исчезает с новостной ленты. Понятно, что по ним давно тюрьма плачет. Но СКР бездействует. Хотя вдруг, словно по команде, легко возбуждаются громкие уголовные дела по надуманным поводам, и кого-то привлекают к строжайшей ответственности за бросание пластикового бутылки (в полицейских)».





Это какая-то психологическая аномалия, резюмировал председатель «Комитета против пыток».





В свою очередь, шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов считает реакцию Дмитрия Пескова вполне логичной и предсказуемой. Иначе, на его взгляд, Кремлю пришлось бы, по сути, расписаться в том, что в Сирии в открытую действуют российские наемники, люди так или иначе подотчетные федеральным властям.





«Это что касается политической плоскости проблемы, – подчеркнул он в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки». – С правовой точки зрения, безусловно, необходимо возбудить уголовное дело, поскольку речь идет о гражданах России, совершивших за границей тяжкое преступление с особой жесткостью. Я уж не говорю о том, что сам факт того, что они наемники, делает их уголовными преступниками».





В то же время журналист не думает, что в России возможно полномасштабное и гласное расследование этого преступления. В противном случае, по его мнению, придется называть вещи своими именами, чего власти допустить не могут.





«Сама концепция создания частной военной корпорации, действующей в интересах российских верхов, предполагает существование прокладки между Кремлем и наемниками, – полагает он. – Это делается для того, чтобы избежать ответственности. Поэтому при всяких непредвиденных обстоятельствах наемников всегда выставляют никому не подотчетными лицами, возникающими буквально из ниоткуда».





Хотя де-факто они нередко управляются, например, такой структурой, как ГРУ, заключил шеф-редактор Insider.









Тем временем, как сообщают СМИ, российские журналисты установили личности многих участников злодеяния. Один из них – бывший сотрудник патрульно-постовой службы, уволенный из органов за «аморалку», другой прежде воевал в Чечне, третий вроде бы убит под Дейр-эз-Зором во время авианалета американских ВВС.