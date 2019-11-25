В Екатеринбурге (Свердловская область РФ) неизвестные разбили стекло в отделении посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге. Дипломатическая миссия находится в самом центре города на проспекте Ленина. Удалось ли им проникнуть внутрь, неизвестно, пишет ura.news





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В местной полиции от комментариев по инциденту воздерживаются. Работники белорусской димписсии также не комментируют инцидент.





Известно, что хулиганы не только разбили окно, но и сожгли официальный флаг Беларуси. На флагштоке остался лишь обгоревший обрывок знамени.









Предположительно, окно было разбито ночью



