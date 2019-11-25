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Ермошина и не скрывает: с участков в этом году удалили рекордное число наблюдателей

Глава ЦИК также заявила, что после президентских выборов власть намерена изменить Конституцию.

Ермошина и не скрывает: с участков в этом году удалили рекордное число наблюдателей
В этом году с избирательных участков удалили рекордное количество независимых наблюдателей. Об этом председатель Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ.

Ермошина: "У нас никогда не было такого количества удаленных наблюдателей. Их в этот раз было 105. Правда, 35 — это фальшивые документы. Но все равно 70 человек — это лица, удаленные за нарушения закона".


Напомним, что 35 наблюдателей от ОГП в Бобруйске были не допущены к избирательным участкам. В документах об их выдвижении одна из подписей была забракована как фальшивая.

По словам Ермошиной, удаление наблюдателей припугнуло остальных: "Они подумали, что надо как-то иначе себя вести, сдерживать себя".


Как сообщалось ранее, большое количество наблюдателей удалили во время подсчета голосов. Например, Петра Маркелова с участка вытащили милиционеры и в наручниках увезли в участок за требование пересчета голосов.
Источник: euroradio.fm
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