Станислав Шушкевич: Лукашенко просто умер бы в Литве от стыда
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва Станислав Шушкевич считает, что Александр Лукашенко не поехал в Вильнюс на перезахоронение останков Кастуся Калиновского, в том числе, и из-за нежелания спровоцировать конфликт с Россией.
– Я думаю, Лукашенко просто умер бы в Литве от стыда, – делится своими мыслями с «Белорусским партизаном» Станислав Шушкевич. – В Вильнюсе было море бело-красно-белых флагов, море нашей молодежи. И для меня самого, между прочим, это было огромной неожиданностью! Я знал, что в Вильнюсе будет много белорусов, предполагал, что увижу много знакомых лиц. А оказалось, там были многие и многие тысячи людей!
Хотя ведь совершенно логично было бы там присутствие Лукашенко, потому что усилиями в том числе и белорусских граждан были найдены останки Калиновского. Но он знает историю примерно так, как я теорию балета…
Он не поехал, потому что просто не вписался бы в эту тусовку. И потому что он должен благодарить и кланяться России, которая его держит и содержит. Лукашенко просто не может возвыситься до того, чтобы поехать на такое мероприятие. Он другого склада человек.
– Думаете, в России отрицательно отреагировали бы на поездку Лукашенко в Вильнюс?
– Ну, конечно!
Лукашенко не уважает светлую память Калиновского, но он устраивает Россию. И России гораздо проще иметь с ним дело, чем, например, с нормальным белорусским парламентом.
– Станислав Станиславович, а какой у вас прогноз по поводу предстоящих президентских выборов?
– Законодательство не меняется, значит, выборы будут сфальсифицированы также успешно, как и так называемые парламентские. Потому что за четыре дня предварительного голосования можно набросать сколько угодно голосов «За!».
А ОБСЕ на следующий же день сделала свое жесткое заявление, хотя обычно они еще пару дней совещались. А тут просто все было на поверхности.
Наглость председателя Центризбиркома, которая проводит выборы, не осталась незамеченной. Поэтому как бы ни голосовали на президентских выборах, подсчет голосов будет в пользу Лукашенко. Он получит больший процент, чем любой другой кандидат.
– А если будет единый кандидат от оппозиции?
– Результат президентских выборов не будет зависеть от количества кандидатов. Лукашенко все равно получит большинство голосов – вернее, он не получит, ему их нарисуют.
– А уличные протесты могут что-то изменить?
– Сморите, что происходит, когда у нас собирается народ на площади. Мобильную связь обрубают, чтобы только, не дай Бог, не собрались люди массово на площади, а если и соберутся, делается все для того, чтобы их никто не слышал. Созданы специальные подразделения в спецслужбах, которые занимаются этой работой…
Общество разделилось на клан приближенных к императору и всех остальных. Тех, кто не доволен властью – много, они пытаются что-то делать, но их тут же жестоко подавляют…
Белорусская власть обнаглела и оподлела давно. И это совершенно очевидно. Поэтому надежды на какие-то изменения очень малы.
"Белорусский партизан"
11:15 25/11/2019
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