Журналиста Владимира Чуденцова арестовали на два месяца, пишет tut.by со ссылкой на его адвоката Александра Галиева. Сейчас журналист находится в статусе подозреваемого по делу о попытке контрабанды марихуаны через границу.





По словам Галиева, журналист останется под стражей, если в течение недели ему будет предъявлено обвинение. В противном случае Владимира должны отпустить на свободу. Чуденцов же не признает свою вину и считает, что наркотики ему подбросили.





Владимир Чуденцов через друзей передал из ИВС обращение к общественности. Он прокомментировал теорию о том, что задержание связано с совместной работой с блогером Nexta.





«В Варшаву я ехал устраиваться на работу к своему другу, — говорится в послании. — И, естественно, я знаком с Nexta, мы с ним друзья. Работает он без моей помощи, с моей стороны была пара технических консультаций на начальном этапе открытия канала. Я хотел тихо уехать из страны, без скандалов, и заняться работой, возможно, не связанной с политикой. Поэтому я просто не понял, зачем эта спецоперация по отношению ко мне. Видимо это произошло со мной потому, что ОНИ боятся свободного слова. Даже того, которое еще не сказано».





Напомним, Чуденцова 21 ноября сняли с поезда Брест — Варшава: он ехал в столицу Польши, чтобы трудоустроиться. В вещах Чуденцова таможенники обнаружили пакетик с наркотическим веществом. Позже милицией был проведен обыск и в квартире Чуденцова в Минске, где он проживает с матерью, Ниной Зуевой.





В комментарии tut.by 23 ноября она рассказала, что обыск в квартире проводили 4 человека в присутствии двух понятых.





«Удостоверение показали, а бумагу на обыск не показывали», – уточнила женщина. По ее словам, обыск проходил около двух часов.





Женщина рассказала, что в четверг общалась с адвокатом, которая посещала ее сына в ИВС. По ее словам, после этого защитник не выходила на связь. Мать намерена заключить договор с другим адвокатом, его уже нашли.





По словам Нины Зуевой, в среду родственники намерены навестить Владимира.









В субботу 23 ноября на Telegram-канале Nexta появилось видео, в котором друг журналиста Максим Чернявский говорит, что попросил Чуденцова привезти из Беларуси чай под названием «Азерчай», который «можно купить на Комаровском рынке», и горчичники для жены, которая заболела. Он предполагает, что у проверяющих возникли вопросы в том числе к чаю, который был в сумке у журналиста. В подтверждение своих слов он сбросил корреспонденту п тала скрин переписки с Чуденцовым.





Однако адвокат Чуденцова в комментарии tut.by эту информацию опровергла.



