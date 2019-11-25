Избирком: оснований для признания подсчета голосов не имеется

Ответ председателя избиркома / Фейсбук





Сама экс-кандидат прокомментировала ответ саркастической фразой: "Описка окружной комиссии по Фрейду?", передает "Еврорадио"





Канюс баллотировалась в парламент по Брестскому-Восточному избирательному округу №3. В Палату депутатов она не попала. 19 октября экс-кандидат обжаловала результаты выборов по своему округу. В жалобе она перечисляла факты завышения явки на выборах. Также Канюс сообщила, что почти на всех участках наблюдателям отказывали в праве получать информацию о результатах подсчета голосов.





Кстати, наблюдатель Юрий Вощенчук, снявший знаменитое видео про "девушку с бюллетенями", был как раз доверенным лицом Анны Канюс.