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Избирком: оснований для признания подсчета голосов не имеется

"Оснований для признания подсчета голосов на избирательном участке для голосования №28 Брестского-Восточного избирательного округа №3 не имеется". Так ответила председатель окружного избиркома М. Колбик на жалобу наблюдателя. Документ опубликовала в Фейсбуке экс-кандидат в депутаты Анна Канюс.

Ответ председателя избиркома / Фейсбук

Сама экс-кандидат прокомментировала ответ саркастической фразой: "Описка окружной комиссии по Фрейду?", передает "Еврорадио".

Канюс баллотировалась в парламент по Брестскому-Восточному избирательному округу №3. В Палату депутатов она не попала. 19 октября экс-кандидат обжаловала результаты выборов по своему округу. В жалобе она перечисляла факты завышения явки на выборах. Также Канюс сообщила, что почти на всех участках наблюдателям отказывали в праве получать информацию о результатах подсчета голосов.

Кстати, наблюдатель Юрий Вощенчук, снявший знаменитое видео про "девушку с бюллетенями", был как раз доверенным лицом Анны Канюс.
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