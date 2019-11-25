«Афіцыйная назва нашай краіны на шведскай мове змененая на BELARUS. Вялікі дзякуй МЗС Швецыі, асабіста міністру Анн Лінде, і ўсім шведам і беларусам, якія прычыніліся да гэтай справы!», — написал дипломат.





«Міністэрства замежных спраў Швецыі пераходзіць да выкарыстання назвы „Беларусь“ замест „Белая Расія“. Мы робім гэта, каб прызнаць жаданне беларускага народа, грамадзянскай супольнасці і дыяспары падкрэсліць нацыянальную ідэнтычнасць і суверэнітэт сваёй краіны», — в свою очередь прокомментировала глава МИД Швеции Анн Линде.



