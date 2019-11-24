Противники аккумуляторго завода снова вышли на главную площадь Бреста

На этот раз они встретились, чтобы обсудить экскурсию на завод "АйПауэр", которую 21 ноября организовали местные власти, и на которую руководство АКБ не пустило лидеров протестующих Демьяна Лепесевича и Дмитрия Бекалюка, а также троих приглашенных ими специалистов, передает "Еврорадио"





Активисты заявили, что без специалистов на заводе им делать нечего, и разъехались. Комментарии председателя горисполкома Александра Рогачука не убедили их в том, что завод не работает.





"Я понимаю, если бы Рогачук внезапно бы туда приехал, особенно вечерком в субботу, и посмотрел, чем они там занимаются — это было бы серьезно. А если им за две недели сказали, что будет экскурсия, давайте, готовьтесь… За это время завод можно выдраить до зеркального блеска", — высказывает мнение активист Олег Вялов.







