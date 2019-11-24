Не так мы себе «Погоню» представляли: вице-премьер Беларуси убежал от журналистов, услышав вопрос про перезахоронение Калиновского

22 ноября в Литве огромное количество людей прощались с Кастусем Калиновским и другими повстанцами 1863-1864 годов. В Вильнюс приехали граждане и официальные лица трех стран – Польши, Литвы и Беларуси. Беларускую делегацию возглавлял вице-премьер Игорь Петришенко.