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Не так мы себе «Погоню» представляли: вице-премьер Беларуси убежал от журналистов, услышав вопрос про перезахоронение Калиновского

22 ноября в Литве огромное количество людей прощались с Кастусем Калиновским и другими повстанцами 1863-1864 годов. В Вильнюс приехали граждане и официальные лица трех стран – Польши, Литвы и Беларуси. Беларускую делегацию возглавлял вице-премьер Игорь Петришенко.

Для начала: Петришенко произнес речь, за которую его освистали. «Уверен, что часовня на кладбище Росса станет местом, куда будут приходить вместе беларусы, литовцы, поляки, украинцы, латыши», –  цитирует чиновника «Наша Нива». А затем он добавил, что не следует использовать имя Калиновского в политических целях. Люди отреагировали на это предложение выкриками «Ганьба!»

Позже вице-премьера попытались остановить журналисты «Радые Свабода». Они хотели спросить Петришенко насчет его впечатлений о церемонии перезахоронения Калиновского. Чиновник сперва остановился и даже снял перчатку, но, услышав вопрос, быстро удалился, торопясь на общую встречу с президентом.
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