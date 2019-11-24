Журналист Владимир Чуденцов, которого 21 ноября задержали в пункте пропуска «Брест — Тересполь», по информации tut.by , по-прежнему находится в ИВС Ленинского района РОВД Бреста.





Напомним, Чуденцова 21 ноября сняли с поезда Брест — Варшава: он ехал в столицу Польши, чтобы трудоустроиться. В вещах Чуденцова таможенники обнаружили пакетик с наркотическим веществом. Позже милицией был проведен обыск и в квартире Чуденцова в Минске, где он проживает с матерью, Ниной Зуевой.





В комментарии tut.by 23 ноября она рассказала, что обыск в квартире проводили 4 человека в присутствии двух понятых.





«Удостоверение показали, а бумагу на обыск не показывали», – уточнила женщина. По ее словам, обыск проходил около двух часов.





Женщина рассказала, что в четверг общалась с адвокатом, которая посещала ее сына в ИВС. По ее словам, после этого защитник не выходила на связь. Мать намерена заключить договор с другим адвокатом, его уже нашли.









По словам Нины Зуевой, в среду родственники намерены навестить Владимира:





«Адвокат сказала, что у него забрали сумку с теплыми вещами. Из еды ничего не было. Он лежал в больнице, он тяжело болел, у него была тяжелая пневмония, 17 дней он лежал под капельницей, 3 дня находился в реанимации. И тут сделать выводы, что он — наркоман, что он в Польшу вез наркотики…»





В субботу 23 ноября на Telegram-канале Nexta появилось видео, в котором друг журналиста Максим Чернявский говорит, что попросил Чуденцова привезти из Беларуси чай под названием «Азерчай», который «можно купить на Комаровском рынке», и горчичники для жены, которая заболела. Он предполагает, что у проверяющих возникли вопросы в том числе к чаю, который был в сумке у журналиста. В подтверждение своих слов он сбросил корреспонденту портала скрин переписки с Чуденцовым.





Однако нынешний адвокат Чуденцова в комментарии tut.by эту информацию опровергла:





«Не знаю, откуда такая информация, но ни про какой чай и горчичники речь не идет. Пока не принято решение, где он будет находиться дальше. Должны решить, возьмут его под стражу или, может, под подписку отпустят, под залог. Пока неизвестно».