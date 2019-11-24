В Колумбии начались массовые беспорядки, введен комендантский час

Накануне в акциях протеста приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны.





Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. В столкновениях погибли три человека, 273 получили ранения.





Власти опасаются, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. В итоге президент страны ввел комендантский час пока в трех районах столицы; также временно закрыты все сухопутные и речные границы, сообщает ТАСС.