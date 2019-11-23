По данным участников расследования, во время предполагаемого отравления бизнесмена Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев (псевдоним — Сергей Федотов). Он также фигурирует в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.





Всего в операции в Болгарии, судя по всему, участвовали еще не менее семи сотрудников ГРУ: Сергей Лютенко (Сергей Павлов), Петр Борисов (Георгий Горшков), Иван Терентьев (Иван Лебедев), Николай Ежов (Николай Кононыхин), Алексей Калинин (Алексей Никитин), Даниил Капралов (Даниил Степанов) и Владимир Моисеев (Владимир Попов). Последний может также быть ключевым организатором неудавшегося государственного переворота в Черногории.









Первый раз группа поочередно находилась в Болгарии с 15 февраля по 11 марта.





28 апреля, когда случилась первая попытка отравления Гебрева, из Болгарии улетели Сергеев, Лютенко и Борисов.









А через месяц, когда была вторая попытка отравления, в этой стране были Сергеев и Даниил Капралов.









Реальные имена офицеров ГРУ РФ установили с помощью данных их заграничных паспортов, а также во время сравнение фотографий в российских базах данных со снимками, которые те делали для подачи документов на шенгенскую визу.





Причина отравления Гебрева пока точно не ясна даже для самой жертвы. Компания Гебрева занимается экспортом вооружений, «но не в таких масштабах, чтобы это могло стать большой проблемой для Кремля».





По словам самого Гебрева, которые цитирует издание, он поставлял вооружения Грузии во время военных действий 2008 года, но его оружие составляло не более 10 процентов от болгарских поставок этой стране. Он также утверждает, что ни прямо, ни косвенно не поставлял оружие в Украину после начала конфликта с Россией в 2014 году.





«По одной из версий, Гебрев стал мишенью ГРУ в результате провокации, заставившей Кремль подумать, что он продавал оружие американским союзникам в Сирии», — пишут авторы расследования.









В 2015 году Гебрев был госпитализирован, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.





Лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом из семьи Новичка.







