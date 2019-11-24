"Противник близок. Лишь в шести километрах от командного пункта он взял под свой контроль город. Предстоит контратака. В укрытии командир объясняет своему начальнику, генералу Йоргу Фолльмеру, как он и его люди собираются освободить город. (...)", - повествует журналист Майк Шимански.





"Совместно союзниками по НАТО бундесвер готовится к происшествию, которому лучше не случаться: нападению России на Литву. Декорации для этих крупных учений выбраны обдуманно. Они проводятся на территории Литвы, далеко на востоке страны, на учебном полигоне близ города Пабраде. Отсюда не так много километров до границы с Белоруссией. На Западе Литва граничит с российским эксклавом Калининградом. Стратегически важным является сухопутный коридор к Польше на юге, протяженностью всего лишь около 100 км. Если партнеры по союзу потеряют контроль над ним, эта связь с Прибалтикой оборвется".





"Учения "Железный волк" продолжаются уже неделю. Такое название носит совместная бригада литовцев с союзниками. Некоторые солдаты носят на униформе эмблему оскалившего зубы волка. Однако в усталом взгляде тренирующихся в лесу солдат читаются тяготы последних дней. Одна только симуляция войны изматывает", - отмечает издание.





"Вторгшихся противников на учениях зовут "красные". (...) Бундесвер участвует в учениях совместно с войсками других стран НАТО, того союза, о "смерти мозга" которого недавно объявил французский президент Эммануэль Макрон, но который здесь, на восточном фланге, кажется полным сил".





"После того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым, Прибалтика тоже охвачена страхом перед близкой к ней крупной державой на востоке - какие у Москвы намерения? Поэтому НАТО усилило свою боеготовность вдоль восточного фланга новыми войсковыми соединениями и отправило в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу многонациональные батальоны. Чтобы не было "недопониманий", как сформулировал это Столтенберг". По словам инспектора сухопутных сил Германии Фолльмера, речь идет о четком послании: "НАТО не готово признавать изменение границ", передает издание.





Для литовской армии действия Москвы на Украине стали переломным моментом. До 2014 года в ней насчитывалось 13 тыс. солдат, а страна не тратила на оборону даже одного процента от ВВП. "Сегодня армия насчитывает 21 тыс. солдат. Страна тратит на оборону 2% своего ВВП - столько, сколько желает НАТО. Была снова введена воинская повинность. Есть и собственные силы быстрого реагирования: 2,5 тыс. солдат, которые должны быть приведены в боевую готовность в течение 24 часов. (...) Вся советская военная техника Литвы была отбракована, постепенно внедряется современная техника", - говорится в статье.





"Однако если действительно произойдет конфликт, войска НАТО не справятся так быстро с превосходством России. Согласно исследованиям, Россия сможет направить 78 тыс. солдат - им НАТО в короткий срок не сможет противопоставить даже половины бойцов. Из-за такого неравновесия (...) в 2020 году, впервые за десятки лет, американцы намерены провести учения, в рамках которых они в целях усиления перебросят в Восточную Европу одну из дивизий. 20 тыс. солдат с техникой прибудут из Америки".





"Об уходе американцев в Европе в любом случае едва ли может идти речь. В Польше США и вовсе увеличили свое присутствие. По данным европейской штаб-квартиры американцев, для того, чтобы выполнять решения НАТО, США сегодня тратят на свои войска почти в два раза больше денег, чем еще в 2017 году. Фолльмер подтверждает эти усилия: "После 2014 года американцы в несколько раз увеличили свою активность в регионе. Сплоченность с Европой все еще есть. Здесь нет разрыва", - говорит он. Это значит, что на восточном фланге на США можно положиться", - пишет Süddeutsche Zeitung.