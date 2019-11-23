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Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений. С таким предложением он обратился к членам партии «Единая Россия» в субботу, 23 ноября, передает РИА Новости.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Вы же видите сами, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их трясти, добиваться решений», — напутствовал российски лидер единоросов на XIX съезде партии.

Путин также призвал членов «Единой России» поднимать острые вопросы в регионах и стараться решать проблемы своими силами, не дожидаясь, пока граждане сами расскажут о них в ходе прямой линии с президентом, которая проводится каждый год, пишет lenta.ru


Ранее сообщалось, что в ходе съезда премьер-министр и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партийные билеты ряду российских губернаторов и бизнесменов.

XIX Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве. Ожидалось, что в его рамках будет дан старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году, а также создан правозащитный центр партии.
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