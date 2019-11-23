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Лукашенко потребовал от руководителей не брать на работу любовниц и любовников

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса в Витебской области

Во время заседания он потребовал сохранить село и учитывать интересы людей во время любых преобразований, сообщает БелТА.

Глава государства ознакомился с работой созданных ранее интеграционных холдингов. Он потребовал создать благоприятные условия, чтобы привлекать на работу в холдинги профессионалов, которые могут наладить эффективную работу.

Одно из требований Президента касалось создания благоприятных условий, чтобы привлекать на работу в интеграционные структуры профессионалов, которые могут наладить эффективную работу. "Они же силой не пойдут, - сказал он. - Вы с ними договоритесь. А договоритесь, если им хорошо заплатите, за зарплату. Где-то, может, и квартиру дать. Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда".
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