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Моралеса обвиняют в терроризме

Временное правительство Боливии подало ходатайство о возбуждении уголовного дела против бывшего президента страны Эво Моралеса.



Об этом сообщает ВВС.

По заявлению министра внутренних дел Боливии Артуро Мурилло, Моралеса обвиняют в терроризме и подстрекательстве к мятежу. В качестве доказательства в правоохранительные органы была передана аудиозапись, содержащая сообщение от Моралеса из Мексики, где он находится в настоящий момент.

Отмечается, что временное правительство намерено добиваться максимального наказания для бывшего президента.

Сам Эво Моралес в своем Twitter заявил, что данная аудиозапись является поддельной. Он также задал вопрос, почему правительство Боливии не расследует гибель людей во время протестов.

Напомним, 10 ноября Моралес ушел в отставку с поста президента и покинул Боливию.
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