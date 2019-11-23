







Об этом сообщает ВВС





По заявлению министра внутренних дел Боливии Артуро Мурилло, Моралеса обвиняют в терроризме и подстрекательстве к мятежу. В качестве доказательства в правоохранительные органы была передана аудиозапись, содержащая сообщение от Моралеса из Мексики, где он находится в настоящий момент.





Отмечается, что временное правительство намерено добиваться максимального наказания для бывшего президента.





Сам Эво Моралес в своем Twitter заявил, что данная аудиозапись является поддельной. Он также задал вопрос, почему правительство Боливии не расследует гибель людей во время протестов.





Напомним, 10 ноября Моралес ушел в отставку с поста президента и покинул Боливию.