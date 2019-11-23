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История в картинке: Путин борется с гриппом в правительстве

Карикатурист «Собеседника» — о путинском контроле вакцинации от гриппа среди членов правительства Медведева.

Рисунок: Камиль Бузыкаев

Президент РФ Владимир Путин разразился бурным монологом о пользе прививок от гриппа для членов правительства и потребовал вакцинировать всех поголовно.

На днях в здании правительства обустроили медпункт и завезли вакцину. О ходе профилактики гриппа ничего не сообщается. Посмотрим, уберегут ли Медведева на этот раз.
sobesednik.ru
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