История в картинке: Путин борется с гриппом в правительстве
Карикатурист «Собеседника» — о путинском контроле вакцинации от гриппа среди членов правительства Медведева.
Рисунок: Камиль Бузыкаев
Президент РФ Владимир Путин разразился бурным монологом о пользе прививок от гриппа для членов правительства и потребовал вакцинировать всех поголовно.
На днях в здании правительства обустроили медпункт и завезли вакцину. О ходе профилактики гриппа ничего не сообщается. Посмотрим, уберегут ли Медведева на этот раз.
11:22 23/11/2019
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