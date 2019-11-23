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Цифра дня: 50,4

Средний возраст депутатов нижней палаты белорусского парламента, избранных 17 ноября, составляет 50,4 года. Эти данные приводит Центральная избирательная комиссия, информируя 22 ноября об итогах выборов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва.

В новый состав парламента, согласно данным, утвержденным на заседании ЦИК, избраны 110 депутатов, 19,1 процента из их числа, или 21 человек, являются членами политических партий. В обновленном парламенте, сообщает БЕЛТА, будут представители Компартии РБ, Республиканской партии труда и справедливости – одиннадцать и шесть человек соответственно. От Белорусской патриотической партии избрано два депутата, а от аграрной партии и ЛДПБ – по одному.

Значительно увеличилось в нижней палате и число избранных женщин – 44. Это составляет сорок процентов от общего числа депутатов. В 2016 году представительниц прекрасного пола, уточняет ЦИК, было избрано 38, или 34,5 процента.

Кстати, все депутаты имеют высшее образование. Правда, молодых людей в возрасте до 30 лет в обновленном составе парламента двое, а депутатов пока действующего шестого созыва – 30 человек.
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