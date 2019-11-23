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И слеп, и нем: странный фоторепортаж БЕЛТА из Вильнюса

Фотокорреспондент БЕЛТА Сергей Шелег умудрился не увидеть в Вильнюсе на церемонии перезахоронения повстанцев бело-красно-белых флагов.

Государственное информационное агентство разместило странный фоторепортаж из Вильнюса. Фотокорреспондент агентства не увидел то, что видели все – море бело-красно-белых национальных флагов, под которыми белорусы, приехавшие в Литву, отдавали дань памяти своим героям. Ни одного! Сделать такие фото это еще надо было умудриться.  

Фотокорреспондент Шелег это теперь будет имя нарицательное. Потому что было вот так:
"Белорусский партизан"
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