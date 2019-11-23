И слеп, и нем: странный фоторепортаж БЕЛТА из Вильнюса
Фотокорреспондент БЕЛТА Сергей Шелег умудрился не увидеть в Вильнюсе на церемонии перезахоронения повстанцев бело-красно-белых флагов.
Государственное информационное агентство разместило странный фоторепортаж из Вильнюса. Фотокорреспондент агентства не увидел то, что видели все – море бело-красно-белых национальных флагов, под которыми белорусы, приехавшие в Литву, отдавали дань памяти своим героям. Ни одного! Сделать такие фото это еще надо было умудриться.
Фотокорреспондент Шелег это теперь будет имя нарицательное. Потому что было вот так:
"Белорусский партизан"
06:45 23/11/2019
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