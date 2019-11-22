Лукашенко наградил орденом Марзалюка

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.





Орденом Почета награжден председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.





Медаль "За трудовые заслуги" присвоена ряду депутатов Палаты представителей. В их числе председатель Постоянной комиссии по законодательству Наталья Гуйвик, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Наталья Климович, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов. Этой же награды удостоены и сотрудники Секретариата Палаты представителей - заведующий отделом по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по образованию, культуре и науке Валерий Гамезо и заведующий отделом по организации работы с документами Валентина Рожнова. Медаль "За трудовые заслуги" также присвоена председателю Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимиру Пантюхову.





В соответствии с указом заместителю председателя Совета Республики (2016-2019 годы) Марианне Щеткиной присвоено почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь".





Александр Лукашенко также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента заместителю председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Виктору Чайчицу за многолетний плодотворный труд, заслуги в развитии законодательства, большой вклад в обеспечение прав и свобод граждан.



