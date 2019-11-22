Тринадцать дел Порошенко. Что мы о них знаем?

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) обнародовало список из 13 уголовных дел, в которых фигурирует фамилия Петра Порошенко.





На этой неделе ГБР направило в генеральную прокуратуру проект представления о снятии с пятого президента Украины депутатской неприкосновенности в связи с расследованием одного из этих дел.





Официально Порошенко не является подозреваемым или обвиняемым ни по одному делу. Однако его неоднократно вызывали на допросы в ГБР. Как сообщает бюро, бывший президент явился на допрос трижды, а еще 20 вызовов к следователям он проигнорировал.

Заявителем по абсолютному большинству этих дел выступает бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который в своем телеграм-канале регулярно информирует подписчиков об очередных датах допросов Порошенко и всячески "троллит" бывшего президента.





Порошенко и его адвокаты заявляют, что дела против экс-президента являются политическим преследованием и незаконным вмешательством в его деятельность как государственного деятеля.





Би-би-си кратко рассказывает о каждом из дел, которые могут стать потенциальным источником проблем для Петра Порошенко.

Дело о кораблях

В ноябре 2018 года три украинских военных корабля предприняли попытку проследовать из Одессы в Мариуполь. В районе Керченского пролива суда были захвачены российскими пограничниками, обвинившими украинцев в попытке незаконного пересечения государственной границы. 24 члена экипажа кораблей были задержаны, шестеро были ранены в перестрелке при захвате. Моряки вернулись на Украину после продолжительных переговоров только в сентябре этого года.









Немедленно после захвата кораблей на части территории Украины было введено военное положение сроком на два месяца. Первоначальное предложение президента Порошенко подразумевало введение военного положения на всей территории страны сроком на три месяца. Критики Порошенко заявляли, что этот шаг позволил бы президенту, не имеющему шансов на переизбрание, перенести дату плановых выборов главы государства.





Сегодня ГБР расследует инцидент в Керченском проливе и дальнейшее введение военного положения в свете возможной узурпации власти Петром Порошенко.





Сам Порошенко заявлял, что переход кораблей являлся "абсолютно законной, рутинной операцией", а дело об этом переходе открыто "в интересах государства-агрессора".

Дело о коалиции

ГБР изучает обстоятельства назначения на должность премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в апреле 2016 года. Критики Порошенко указывают, что тогда кандидатура Гройсмана была внесена для утверждения в парламент в условиях отсутствия в Верховной Раде документально оформленной коалиции, в которую входило бы большинство ее депутатов, как того требует Конституция.





Законодательство Украины не содержит четких норм, на основании которых создается и функционирует коалиция депутатских фракций. Летом этого года новый президент Владимир Зеленский распустил парламент именно по причине формального отсутствия в нем коалиции. Критики Зеленского называли это решение незаконным.

Дело о ситуационной комнате

Это был один из первых скандалов после вступления Владимира Зеленского в должность президента. Команда нового главы государства, въехав в здание Администрации президента, обнаружила, что из помещения ситуационного центра, в котором проводились важные совещания при участии президента, пропала аппаратура - мониторы и серверы, на которых якобы хранилась секретная информация.





Свеженазначенный секретарь Совбеза Александр Данилюк записал видеоблог на фоне пустых стен ситуационной комнаты, а ГБР начало расследование о возможной утере должностными лицами АП "материальных носителей секретной информации".





Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявлял, что вся техника для ситуационной комнаты была арендована бывшим президентом за собственные средства, а потом - возвращена арендодателю, а никакой конфиденциальной информации на этих серверах никогда не было.

Дело о Мальдивах

Первые дни 2018 года президент Петр Порошенко и его семья провели в отпуске на Мальдивских островах - Украина узнала об этом из расследования журналистов программы "Схемы". Украинское общество тогда обсуждало в основном, насколько этично президенту одной из беднейших стран Европы, к тому же пребывающей фактически в состоянии войны, проводить неделю на шикарном курорте.





Однако объектом внимания ГБР стал другой аспект расследования "Схем": журналисты выяснили, что в числе пассажиров чартера, на котором президент и его семья путешествовали из Киева на Мальдивы и обратно, не значилось человека по имени "Петр Порошенко". Таким образом, правоохранители сейчас расследуют возможное пересечение экс-президентом государственной границы с использованием поддельных документов.









Петр Порошенко заявлял, что пересекал границу по собственным документам и с соблюдением установленных процедур.

Дело о Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после приезда на Украину по приглашению Петра Порошенко сначала был одним из самых преданных соратников президента. В мае 2015 года он в ускоренном порядке получил украинский паспорт и пост губернатора стратегически важной Одесской области.





Однако вскоре между Саакашвили и Порошенко пробежала черная кошка. В ноябре 2016 года Саакашвили был уволен с губернаторского поста и объявил о переходе в оппозицию к президенту Украины. Он основал собственную партию "Движение новых сил" и организовал несколько "маршей за импичмент" Порошенко.





В июле 2017 года Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили гражданства Украины во время пребывания того за рубежом, однако спустя два месяца экс-президент Грузии при помощи своих соратников прорвался через украинско-польскую границу и продолжил оппозиционную деятельность.





В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в одном из киевских ресторанов и выдворен в Польшу по процедуре реадмиссии как нарушитель украинско-польской границы.





ГБР сегодня расследует "незаконное задержание Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины". Тем не менее, на этой неделе Верховный суд Украины постановил, что реадмиссия Саакашвили была законной.

Дело о Чаусе

Судья одного из районных судов Киева Николай Чаус был задержан при получении взятки в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Его фамилия стала предметом мемов в украинских соцсетях после того, как оказалось, что судья закапывал крупные суммы денег на собственном огороде в стеклянных банках.





FACEBOOK NAZAR KHOLODNYTSKYI, Image caption

Правоохранители, задерживавшие судью Чауса, рассказали, что тот прятал деньги на своем огороде в стеклянных банках





Верховная Рада, которая как раз находилась на каникулах, не смогла оперативно проголосовать за снятие с Чауса судейской неприкосновенности, и на следующий день после уличения во взяточничестве судья не вышел на работу.





Позже он объявился в Молдове, где пребывает до сих пор в ожидании решения об экстрадиции на Украину.









ГБР расследует возможную причастность Порошенко к незаконному переправлению Чауса в Молдову. Подобные подозрения, вероятно, базируются на утверждениях бывшего высокопоставленного чиновника полиции Антона Шевцова изданию "Страна": он говорил, что Чауса вывезли в аэропорт и усадили в самолет до Молдовы личные охранники Порошенко.





Сам экс-президент Украины заявлял, что не знает, кто такой Чаус, и, соответственно, не имеет отношения к его бегству.

Дело о Ленинском сельсовете

В 2016 году Петр Порошенко издал указ, которым отменил решение главы одной из районных администраций Николаевской области о передаче участка сельхозземель площадью в 1500 гектаров в категорию земель государственного запаса.





Наблюдатели по-разному трактуют действия Порошенко в этом случае. Заявитель - бывший мэр Харькова и депутат Рады Михаил Добкин - считает, что их можно рассматривать как превышение экс-президентом своих полномочий. Сам Петр Порошенко заявляет, что это решение было принято после рассмотрения им депутатского запроса другого украинского парламентария, бывшего журналиста Игоря Луценко, к которому обращались жители Николаевской области.





"Во время моих региональных поездок этот вопрос также часто поднимался гражданами", - заявлял Порошенко в своих свидетельствах, опубликованных его адвокатом Игорем Голованем.

Дело о "Кузне"

В 2018 году стало известно, что Петр Порошенко продал принадлежавший ему киевский завод "Кузня на Рыбальском" украинскому бизнесмену и бывшему политику Сергею Тигипко.





ГБР расследует подробности этой сделки. Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждал, что продажа завода могла быть фиктивной: по его словам, фактическим собственником завода мог остаться Петр Порошенко, а 300 млн долларов, якобы уплаченных за предприятие, могли быть "отмыты" через кипрские оффшоры.





Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань называет сделку по продаже "Кузни" суперпрозрачной.

Дело о "Прямом" канале

"Прямой" - информационный телеканал, еще со времен президентской избирательной кампании последовательно поддерживавший Петра Порошенко. Его официальным владельцем является бывший депутат парламента от Партии регионов Владимир Макеенко, который в 2017 году приобрел его у структур, связываемых с окружением Виктора Януковича.









Впрочем, киевские наблюдатели ставили под сомнение способность Макеенко осуществить такую дорогую покупку и называли настоящим владельцем "Прямого" лично Порошенко. Сам экс-президент подобные обвинения отрицал.





Тем не менее, сегодня ГБР расследует покупку "Прямого" и, в частности, возможное уклонение от уплаты налогов и отмывание денег в ходе этой сделки.

Дело об "Ивушке"

ГБР расследует судьбу базы отдыха "Ивушка" Украинского общества слепых, расположенной в элитном поселке Козин под Киевом. СМИ писали, что территорией этой базы мошенническим путем завладели должностные лица ООО "Союз-инвест", которую связывали с Петром Порошенко.

Дело о Высшем совете правосудия

Уже после поражения на президентских выборах, но до вступления в должность Владимира Зеленского Петр Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия - органа, осуществляющего надзор над деятельностью судей на Украине. Для того чтобы осуществить эти назначения до ухода с президентского поста, Порошенко своим указом изменил процедуру конкурса на эти должности.





В Генеральную прокуратуру Украины поступил проект представления о снятии с Петра Порошенко депутатской неприкосновенности в связи с делом о назначении экс-президентом двух членов Высшего совета правосудия.

Это дело пребывает на самой "продвинутой" стадии из всех, в которых фигурирует фамилия бывшего президента: на этой неделе ГБР направило в генеральную прокуратуру проект постановления, по которому Петр Порошенко может стать подозреваемым в превышении служебных полномочий и действиях, направленных на насильственную смену власти. Отдельно в генпрокуратуру направили проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с бывшего президента Украины.





Сам Петр Порошенко утверждает, что действовал в соответствии с законом.

Дело о судьях

ГБР расследует возможное злоупотребление Петром Порошенко служебными полномочиями, которое проявилось в том, что экс-президент якобы не назначал своевременно на должности судей лиц, которых рекомендовал к назначению Высший совет правосудия.





Судьи, которых не назначал Порошенко, якобы получали зарплату, фактически не осуществляя своих полномочий. Поэтому действия экс-президента якобы приводили еще и к ущербу для госбюджета, считают заявители.

Дело о "Приватбанке"

В декабре 2016 года Украина национализировала самый большой частный банк страны - "Приватбанк". Его собственником был олигарх Игорь Коломойский, эмигрировавший с Украины и вернувшийся только после победы на президентских выборах своего давнего бизнес-партнера Владимира Зеленского. После возвращения Коломойский заявил о том, что национализация принадлежавшего ему банка была незаконной, и оспорил ее в суде.









В апреле этого года Окружной административный суд Киева удовлетворил один из исков Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации банка. Нацбанк и Кабмин оспорили это решение, а президент Порошенко на совещании в Совбезе якобы призвал "проверить" судей, принявших решение в пользу Коломойского. Судьи Окружного административного суда посчитали это вмешательством в свою деятельность и подали соответствующую жалобу в ГБР.





Петр Порошенко отрицает любое влияние на судей и заявляет, что на совещании, о котором идет речь в этом деле, "обсуждались угрозы и риски", связанные с возможным исполнением решения суда по "Приватбанку".



