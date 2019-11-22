Кто бы сомневался?! Избирательное законодательство перед президентскими выборами меняться не будет
Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что избирательное законодательство накануне выборов президента меняться не будет.
"Конечно, закон меняться не будет. Нет на это времени", - сказала Ермошина журналистам в пятницу в Минске.
Говоря о том, планируется ли на предстоящие президентские выборы пригласить еще больше международных наблюдателей, чем их было на выборах в парламент, глава ЦИК заметила: "Куда уж больше. У нас, в общем-то, беспредел даже – их больше, чем где-либо".
"В принципе, к нам их приезжает столько, сколько пожелает. Государство никак не регулирует этот вопрос (сколько приедет международных наблюдателей на президентские выборы - Прим.)", - добавила Ермошина.
Выборы президента Беларуси должны пройти не позднее 31 августа 2020 года.
18:21 22/11/2019
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