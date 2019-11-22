"Конечно, закон меняться не будет. Нет на это времени", - сказала Ермошина журналистам в пятницу в Минске.





Говоря о том, планируется ли на предстоящие президентские выборы пригласить еще больше международных наблюдателей, чем их было на выборах в парламент, глава ЦИК заметила: "Куда уж больше. У нас, в общем-то, беспредел даже – их больше, чем где-либо".





"В принципе, к нам их приезжает столько, сколько пожелает. Государство никак не регулирует этот вопрос (сколько приедет международных наблюдателей на президентские выборы - Прим.)", - добавила Ермошина.





Выборы президента Беларуси должны пройти не позднее 31 августа 2020 года.