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Премьера Израиля обвинили в подкупе СМИ и взяточничестве

Генпрокурор намерен добиться лишения Нетаньяху неприкосновенности.

В Израиле Генпрокуратура предъявила обвинение в коррупции премьер-министру Биньямину Нетаньяху и заявила о намерении просить законодательный орган страны лишить взяточника статуса неприкосновенности, сообщает Reuters. Нетаньяху уголовное преследование назвал «охотой на ведьм».


Израильского премьера обвинили в получении подарков от ряда предпринимателей на сумму около 300 тысяч долларов, а также в коррупционной связи с некоторыми СМИ, пишет crimerussia.com 

В частности, телекомпания «Безек» положительно освещала деятельность Нетаньяху за неназванные услуги держателю контрольного пакета акций Шаулю Еловичу. Предпринимателю тоже предъявлено обвинение в коррупции, передает радиостанция «Кан». По версии следствия, премьера пиарила и газета «Едиот ахронот» после того, как премьер обещал владельцу издания Арнону Мозесу устранить конкурента.
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