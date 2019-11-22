Генеральный прокурор Александр Конюк написал книгу

Писал эту книгу генеральный прокурор в соавторстве с кандидатом юридических наук, ректором Международного университета МИТСО Владимиром Лосевым.

Сам Александр Конюк преподает в Академии управления при президенте, причем уже не первый год. Хотя еще недавно фотографии генпрокурора украшали сайт МИТСО.









«В Республике Беларусь наряду со стабильным из года в год снижением общего уровня преступности количество учтенных коррупционных преступлений не уменьшается, а напротив, увеличивается: в 2016 году зарегистрировано 1593 таких преступлений, в 2017 – 1885, в 2018 – 2469, -- говорится в введении к пособию. -- Это свидетельствует, прежде всего, об активизации деятельности правоохранительных органов по их выявлению и пресечению. ...Результаты противодействия коррупции зависят от комплекса принимаемых общественно-политических, социальных и экономических мер, в том числе от правильного применения уголовного закона. Неправильное понимание уголовного закона приводит в одних случаях к необоснованному расширению уголовной репрессии, в других же позволяет должностным лицам, действительно виновным в коррупционных преступлениях, уклониться от уголовной ответственности».









Стоит отметить, что это уже второе издание книги. «Необходимость второго издания обусловлена внесением изменений в уголовное законодательство», -- говорят авторы книги. Мол, в январе этого года подверглись корректировке практически все статьи Уголовного кодекса, устанавливающие ответственность за коррупционные и другие преступления против интересов службы. В своей книге Конюк и Лосев разбирают конкретные примеры уголовных дел, в том числе – и резонансных.





Например, они анализируют дело экс-председателя правления Белкоопсоюза Сергея Сидько, которого приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. После его уголовного дела в уголовный кодекс внесли некоторые изменения и дополнения. Потому что Сидько по должности был приравнен к министру, но по тогдашнему законодательству не являлся должностным лицом, занимающим ответственное положение.









А еще в книжке Конюка написано, что в 2010 году вообще не должно было направляться в суд дело директора Верхнедвинского маслосырзавода. Хотя в свое время оно было достаточно резонансным!









Есть в книге детальный разбор и других резонансных дел за последние годы, в том числе – дело о взятке в миллион долларов, на которую покусился бывший руководитель концерна «Беллегпром» Михаил Сучков.





В принципе, пособие наверняка будет полезным для многих. Другой вопрос, когда генеральный прокурор успевает писать книжки? Отличный тайм-менеджмент или безупречная работа подчиненных?







