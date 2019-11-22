Женская карта седьмой Палаты

В Палате шестого созыва было меньше депутаток — 38. Председательница Центризбиркома Лидия Ермошина очень гордится ростом этих цифр: "Мы двигаемся к европейскому гендерному требованию". Парадоксально, что здесь ЦИК задумывается о выполнении каких-то стандартов, а в непосредственном проведении выборов и самом процессе — нет. Напомним, международные наблюдатели от ОБСЕ и ПАСЕ не признали белорусские выборы соответствующим международным стандартам демократических выборов.









Очевидно, что с 35 строчки в рейтинге Межпарламентского союза в мире по количеству женщин белорусский парламент поднимется выше. Такие позитивные сдвиги очень нужны белорусским властям, чтобы манипулировать ими в установлении международных отношений.





Например, в Национальном плане действий по обеспечению гендерного равенства на 2017-2020 годы отмечается, что в Беларуси обеспечена декларируемое международными документами 30-процентное представительство женщин на уровне принятия решений. Это чуть ли не один из первых моментов, на который обращает внимание Совет Министров в Национальном плане.





Вообще на депутатские места в избирательной гонке-2019 претендовала 151 женщина с 560 кандидатов. Портрет кандидатки в депутаты выглядел следующим образом: женщина лет 46, которая занимает руководящую должность в сфере образования (скорее всего — это директорка школы), выдвигалась в кандидатки от провластной партии. Кстати, по 28 избирательным округам из 110 вообще не выдвигались женщины. При этом, чисто "женских округов" не существовало.

Кто она — белорусская депутатка?

Сегодняшняя среднестатистическая депутатка Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва — это беспартийная женщина 48 лет, которая представляет отрасль образования на руководящей должности.





Ни одна оппозиционная кандидатка не прошла в новый парламент. Ровным счетом как и кандидаты от оппозиции. Прошлую Палату шестого созыва представляли две оппозиционные депутатки — Анна Конопацкая и Елена Анисим. Они также претендовали на новый депутатский срок, но избиркомы их не зарегистрировали даже в качестве кандидаток.





Давайте посмотрим, как выглядят эти парламентские 40% в жизни. Кто эти женщины, которые ближайшие четыре года будут "принимать решения" на уровне государства?

Минск

В Минске почти получилось гендерное равенство: девять депутаток из 20. Абсолютное большинство из них — беспартийные. Только две депутатки являются членами провластных партий: Белорусской патриотической партии и Республиканской партии труда и справедливости. Это две депутатки, которые "переизбрались" на новый срок: Татьяна Сайганова и Оксана Гайдук. Еще две новые-старые депутатки Анна Старовойтова и Людмила Макарина-Кибак выдвигались от трудовых коллективов и путем сбора подписей. Кстати, все депутатки Парламента шестого созыва, которые выразили желание пойти на новый срок были избраны. Так, по всей Беларуси были "переизбраны" 16 депутаток.









Средний возраст депутаток, которые были выбраны по минским 20 округах — 39 лет. Такой молодой возраст получился за счет 22-летней "Мисс Беларусь-2018" Марии Василевич. Это самая молодая депутатка не только Парламента седьмого созыва, а вообще 25-летней парламентской истории Беларуси.





Депутаткой стала и судья Верховного суда Светлана Любецкая. Среди депутаток здесь также представительница отрасли образования и медицины.

Минская область

По этому региону из 17 депутатов — восемь женщин, средний возраст которых 52 года. Большинство из них являются депутатками Палаты прошлого созыва. Они были "переизбраны" по пяти округам: Молодеченской городской №72, Солигорской сельской №69, Копыльской №66, Заславской №77, Слуцкой №67. Среди них и та, кто возглавляла Постоянную комиссию Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации — Валентина Ражанец. Все беспартийные, кроме одной депутатки Людмилы Нижевич. Она член Белорусского аграрной партии.





Среди депутаток здесь и Лилия Ананич, экс-министорка информации и заместительница председателя "Белорусского союза женщин". Остальные две — это председательница Кривосельского сельисполкома коммунистка Ирина Супранович и директорка детского центра "Колосок" беспартийная Людмила Подлужная.





Источник иллюстрации: twentyfirstcenturybrand.com

Гомельская область

Здесь с 17 депутатов только пять женщин. Большинство из них — коммунистки. По Гомельской области "переизбрали" на новый срок по Житковичской округе № 39 депутатку-коммунистку Ирину Кралевич, которая отвечала раньше за вопросы экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы.





Депутатом стала и заведующая в гомельской больнице. Другие депутатки уже освоенные в государственной системе управления: здесь и идеологичка Гомельского облисполкома, и председательница Мозырского райсовета депутатов, и заместительница председателя Хойникского райисполкома.





Брестская область

Здесь выбранные депутаты и депутатки соотносятся как 6 к 16. Большинство из них — беспартийные. В Брестской области также не обошлось без депутатки шестого созыва. Это член провластной партии труда и справедливости Жанна Стативко.





Депутаткой выбрали здесь и представительницу Управления Следственного комитета по Брестской области Людмилу Жолнерчик. Также сейчас в депутатках коммунистка и первая секретарька Березовского БРСМ Наталья Голуб. Попала в Палату седьмого созыва от Республиканской партии труда и справедливости и председательница Дрогичинского райсовета депутатов.

Витебская область

По этому региону с 14 депутатов — пять беспартийных женщин. От Витебской области в Палате седьмого созыва представлены: директорка школы, директорка универмага, председательница одного из профсоюзов, заведующая родильным домом и заместительница главврача городской больницы. Все они выдвигались с помощью трудовых коллективов.

Гродненская область

Здесь в Парламент попали лишь четыре женщины из семнадцати. Половина из них — "переизбранные" депутатки: Лилия Кирьяк и Тамара Долгошей. С ними по Гродненской области в Палату вышли беспартийные главная врач детской больницы Ирина Луканская и председательница профсоюза одной из гродненских организаций. Все четыре депутатки выдвигались с помощью трудовых коллективов.





Могилевская область

Это единственная область, где женщины составляют большую половину депутатского состава: семь из 13. Среди них — три депутатки прошлого созыва. Все они беспартийные и выдвигались с помощью трудовых коллективов. Три депутатки представляют отрасль образования в могилевском регионе: директорка Бобруйского колледжа, директорка могилевской школы и председательница отдела образования Могилевского райисполкома.





Только одна депутатка является членом партии: директорка школы коммунистка Людмила Здорикова. Депутаткой от этого региона стала и главная редакторка провластного издания "Могилевские ведомости" Светлана Шутова.







