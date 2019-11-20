



Такие данные содержатся в исследовании белорусской интернет-аудитории «Общественные организации и инициативы граждан: потенциал участия». Оно было проведено Baltic Internet Policy Initiative и Офисом европейской экспертизы и коммуникаций. T hinktanks.by публикует данные анонса исследования, представленного офисом.





Откуда деньги?





Согласно исследованию 41% опрошенных белорусов считает, что общественные организации и гражданские инициативы должны финансироваться за счет краудфандинга. То есть за счет добровольных пожертвований от граждан.





С одной стороны, это очень хорошая цифра. И вроде как третьему сектору нечего бояться – его всегда смогут поддержать сознательные граждане.





Но все не так просто. На вопрос о том, как люди готовы участвовать в решении актуальных проблем, финансовую поддержку готовы оказать только 39.7%. Причем из предлагаемых 10 вариантов участия – помогать делом, делиться информацией, подписывать, создавать петиции и т.д. – финансирование стоит на 9 месте.





Белорусам и белорускам важнее экология, а не гендерное равенство?





По крайней мере цифры показывают, что 78.2% опрошенных волнуют вопросы экологии и здорового образа жизни. А вот гендерное равенство стоит лишь на предпоследней позиции из 16.





И это классно, ведь экология касается жизни и здоровья всех нас. Но значит ли это, что наших граждан не беспокоит гендерное равенство?





Конечно нет, просто вопросы экологии и здорового образа жизни поднимаются уже очень давно, а о гендерном вопросе заговорили более открыто только последние пару лет.





К тому же на второе место опрошенные ставят права человека, как важную сферу, где очень ценна работа гражданских инициатив и общественных организаций. А этот вопрос напрямую связан с гендерным равноправием.









Люди (не) верят в работу депутатов?





Как показал опрос, 73% опрошенных считают, что решать проблемы местных сообществ должны депутаты различных уровней. Получается, беларусы и баларуски верят в их возможности и силу.





Вроде бы да, но лишь 9% подтверждают этот факт, что в реальности депутаты занимаются решением местных проблем.





Кто же тогда реально решает эти вопросы? Опрос показывает, что общественные организации и инициативы граждан – 31% утверждает, что пока работает все именно так. Получается, граждане и гражданки не могут рассчитывать на своих депутатов…





Хотите еще интересных цифр?



