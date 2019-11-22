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Белорусский вице-премьер на прощании с Калиновским: Кого любишь? Люблю Беларусь!

Белорусский вице-премьер Игорь Петришенко выступил на церемонии прощания с Кастусём Калиновским и 19 повстанцами, которая в пятницу прошла в кафедральном соборе в Вильне.

Петришенко в Вильнюсе

Он представлял нашу страну (Литва и Польша были представлены президентами, которые в своих речах много говорили "про нашу и вашу свободу").

Как передает Еврорадио, Петришенко выступил по-белорусски. Он назвал сегодняшнее перезахоронение повстанцев историческим моментом, одинаково важным для народов Беларуси, Польши, Литвы и Латвии. 

"Большинство тех, кому мы сегодня отдаем дань памяти, являются сыновьями белорусской  земли", — сказал вице-премьер. 

Он отметил, что деятельность Кастуся Калиновского "связана с перерастанием белорусского национально-культурного движения в борьбу за белорусскую государственность". 

Игорь Петришенко упомянул пароль повстанцев: "Кого любишь? Люблю Беларусь!". Вице-премьер заявил, что личность Калиновского навсегда вписана в историю нашей страны.

Но столь прекрасная речь была испорчена словами о недопустимости использования фигуры Калиновского "в политических целях". После этого в толпе раздались крики "Позор!".

В Вильню приехали сотни белорусов с бело-красно-белыми флагами.

Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич в своей речи сказал, что Калиновский — "благородный сын белорусского народа", что он "осознавал белорусов, как отдельную нацию, которая имеет право на самоопределение".
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