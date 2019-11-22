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В Витебске было "жарко": Лукашенко пригрозил чиновникам тюрьмой

22 ноября на совещании в Витебске с участием Александра Лукашенко обсуждается предложение о создании суперкрупного холдинга для исправления ситуации в сельском хозяйстве.

Дискуссия была такая горячая, что в какой-то момент руководитель государства даже встал, информирует в Telegram "Пул Первого".

"Надо взвешивать эти причины, разные, — цитирует Лукашенко БелТА. — Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы для этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай Бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю!"

Лукашенко призвал присутствующих говорить правду о проблемах. Сам же он заявил, что видит, в чем проблема местных руководителей: "Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно".
Источник: euroradio.fm
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