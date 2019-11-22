Дискуссия была такая горячая, что в какой-то момент руководитель государства даже встал, информирует в Telegram "Пул Первого".





"Надо взвешивать эти причины, разные, — цитирует Лукашенко БелТА . — Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы для этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай Бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю!"





Лукашенко призвал присутствующих говорить правду о проблемах. Сам же он заявил, что видит, в чем проблема местных руководителей: "Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно".







