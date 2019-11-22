Подробности истории рассказал « Нашай Ніве » журналист Роман Протасевич.





«Чуденцов говорил мне, что нашел какую-то официальную работу в Варшаве. Получил визу, и 21 ноября сел на поезд до Варшавы. В Бресте Чуденцов написал мне, что выйдет на связь уже когда переедет границу с Польшей. Но на связь он так и не вышел. В Варшаве его встречал знакомый — в поезде Чуденцова не было», — рассказал Протасевич.





Брестская милиция пока не подтвердила, что журналист задержан.





По информации Протасевича, Чуденцов находится в изоляторе временного содержания Ленинского района Бреста.









Владимир Чуденцов занимается журналистикой с 1990-х. Тогда он занимался пролукашенковской пропагандой. С течением времени, изменив фамилию, устроился на Tut.by.





После увольнения основал кликбейтный сайт by24.org, занял радикальную антироссийскую позицию.





В последнее время ходили слухи, что именно Чуденцов помогал Степану Путило вести телеграм-канал NEXTA.



