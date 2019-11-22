Александр Лукашенко признался, рассказывая о работе своего старшего сына, помощника президента по национальной безопасности:





«Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях, таких как "Алмаз", "Альфа", ОСАМ (пограничное подразделение), ГРУ Генштаба. На прямой связи с ним были руководители. Мы очень многое сделали за это время и за счет государства, и спонсоров по вооружению, доведению этих структур до серьезного состояния».





Виктор Лукашенко. UDF.BY рассказывает, что известно о названных спецподраздениях, с командирами которых напрямую общается





«Алмаз»





Антитеррористическое спецподразделение МВД фигурирует в сообщениях СМИ чаще других. Элиту спецназа бросают в бой с преступностью, если сил сотрудников милиции и ОМОНа может быть недостаточно. Например, когда в прошлом году в Заславле в отделении банка отец захватил дочь в заложницы. В результате он был ликвидирован.





«Алмаз» обезвреживает взрывные устройства, задерживает подозреваемых в тяжких преступлениях. Недавно «Алмаз» был на соревнованиях спецназовцев в ОАЭ и его сотрудники разницы между своим арсеналом и арсеналом местного спецподразделения не заметили.





Виктор Зураев





Факт. В прошлом году командир «Алмаза» Виктор Зураев сопровождал Виктора Лукашенко вовремя его визита в Чечню, где белорусская делегация провела несколько дней в общении с Рамзаном Кадыровым.









«Альфа»





Требования к кандидатам в члены антитеррористического подразделения КГБ настолько суровы, что в 2010 году во время тестовых испытаний для приема на службу смертельную травму получил молодой милиционер.





В текущем году бойцы «Альфы» одержали две победы на международных соревнованиях. В феврале спецназ КГБ стал вторым в ОАЭ, уступив полиции Дубая, но опередив американцев из округа Осеола штата Флорида, а также представителей «Росгвардии».





В мае команда «Альфы» взяла главный приз Снайперского кубка мира в Чехии, опередив несколько десятков команд из десяти стран.





Факт. «Альфа» является настолько закрытым спецподразделением, что точно не известно ее имя командира. В 2014 году коротко объявили, что после Олега Чернышева, ставшего заместителем председателя КГБ, командиром «Альфы» назначен Сергей Зубков. После этого – тишина.









ОСАМ





Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ) — спецподразделение Госпрогранкомитета. Специализируется на задержании нарушителей границы, нелегальных мигрантов, контрабандистов, переправляющих оружие и наркотики.





Первым командиром ОСАМ был Геннадий Невыглас, сделавший потом впечатляющую карьеру: впоследствии работал госсекретарем Совета безопасности и руководителем Администрации президента.





Еще один известный бывший командир ОСАМ Игорь Рачковский затем возглавлял Госпогранкомитет и Федерацию хоккея.





Факт. В 1998-2001 годах службу в ОСАМ проходил Виктор Лукашенко. Старший сын президента вспоминал о трехдневной зимней засаде: «Почувствовал, что такое есть хочется, что такое пить хочется. Что такое ходить по глубокому снегу».









ГРУ Генштаба





Спецслужба, которая занимается внешней разведкой. О секретной структуре почти ничего неизвестно. Перед камерами журналистов регулярно появляется только один ее представитель – начальник ГРУ-заместитель начальника Генерального штаба Павел Тихонов. Месяц назад он был на приеме у Александра Лукашенко.





Факт. Бывший командир 5-й отдельной бригады спецназа Павел Тихонов командует ГРУ довольно давно – с 2013 года.