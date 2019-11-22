Несовершеннолетнему защитнику Куропат власти угрожают "спецшколой"
Комиссия райисполкома последний раз предупредила несовершеннолетнего защитника Куропат Иллариона Т.
Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Московского райисполкома Минска вынесла предупреждение Иллариону Т., несовершеннолетнему активисту, который регулярно участвует в акциях оппозиции и пикетировании ресторана «Поедем поедим» около Куропат, передает радио Свабода.
Неделю назад он уже получил предупреждение за участие во встрече с избирателями, которая прошла 6 октября на площади Свободы. Накануне, 21 ноября, комиссия признала его виновным в мелком хулиганстве во время событий 3 ноября в Куропатах и снова предупредила.
«Сказали, это последнее предупреждение по статье 17.1 - за мелкое хулиганство. Еще одно такое - и направят в специальную школу закрытого типа», - говорит парень.
3 ноября после шествия на Дзяды в Куропаты группа активистов пошла ко входу в ресторан «Поедем поедим». По словам одного из активистов, на тот момент кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича, шли, чтобы там провести встречу с избирателями.
Охранники ресторана пытались не пропустить активистов на территорию, возник конфликт. Вызванные администрацией учреждения милиционеры задержали 6 активистов, в том числе и несовершеннолетнего Иллариона, который в итоге получил травму ноги. Вечером того же дня молодого человека отпустили из участка.
«На видео инцидента видно, что нарушений с моей стороны не было, а администрация сама спровоцировала драку. В рапорте обо мне милиционер отметил, что я якобы сам падал на землю во время драки и от этого образовался ушиб ноги.
Но это неправда. Моя травма полностью на совести омоновцев в штатском, которые избивали нас после задержания в бусике. Да еще и издевались морально. Буду подавать на них жалобу в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет», - прокомментировал решение комиссии Илларион.
Ранее 5 активистов за инцидент возле ресторана в Куропатах были наказаны большими штрафами. Денис Урбанович получил 1657,5 рубля штрафа, активисты Валерий Рябцев и Виталий Тригубов - по 1020 рублей, Максим Урбанович и Дмитрий Казакевич - по 510 рублей.
13:55 22/11/2019
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