Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Московского райисполкома Минска вынесла предупреждение Иллариону Т., несовершеннолетнему активисту, который регулярно участвует в акциях оппозиции и пикетировании ресторана «Поедем поедим» около Куропат, передает радио Свабода





Неделю назад он уже получил предупреждение за участие во встрече с избирателями, которая прошла 6 октября на площади Свободы. Накануне, 21 ноября, комиссия признала его виновным в мелком хулиганстве во время событий 3 ноября в Куропатах и ​​снова предупредила.





«Сказали, это последнее предупреждение по статье 17.1 - за мелкое хулиганство. Еще одно такое - и направят в специальную школу закрытого типа», - говорит парень.





3 ноября после шествия на Дзяды в Куропаты группа активистов пошла ко входу в ресторан «Поедем поедим». По словам одного из активистов, на тот момент кандидата в депутаты Дмитрия Казакевича, шли, чтобы там провести встречу с избирателями.









Охранники ресторана пытались не пропустить активистов на территорию, возник конфликт. Вызванные администрацией учреждения милиционеры задержали 6 активистов, в том числе и несовершеннолетнего Иллариона, который в итоге получил травму ноги. Вечером того же дня молодого человека отпустили из участка.





«На видео инцидента видно, что нарушений с моей стороны не было, а администрация сама спровоцировала драку. В рапорте обо мне милиционер отметил, что я якобы сам падал на землю во время драки и от этого образовался ушиб ноги.





Но это неправда. Моя травма полностью на совести омоновцев в штатском, которые избивали нас после задержания в бусике. Да еще и издевались морально. Буду подавать на них жалобу в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет», - прокомментировал решение комиссии Илларион.





Ранее 5 активистов за инцидент возле ресторана в Куропатах были наказаны большими штрафами. Денис Урбанович получил 1657,5 рубля штрафа, активисты Валерий Рябцев и Виталий Тригубов - по 1020 рублей, Максим Урбанович и Дмитрий Казакевич - по 510 рублей.