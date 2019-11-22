Ермошина о результатах выборов: Эти цифры просто вдохновляющие





По мнению главы ЦИК, отсутствие альтернативных голосов в парламенте — не главное.





— Самое главное, чтобы парламент был честным и работал честно. Альтернативный голос — это не обязательно качественный голос, голос самого достойного из тех, кто альтернативно мыслит, — заявила Ермошина.





Глава ЦИК в очередной раз ответила на некоторые претензии международных наблюдателей, в том числе по поводу того, что наблюдатели на участках не могли полноценно участвовать в подсчете голосов.





— Наблюдатели говорили лишь о 5% таких случаев, но не о массовом количестве. Большая часть удовлетворена данной процедурой. Конечно, выборы всегда проходят с шероховатостями, но говорить, что это имело место повсеместно, как установленная практика, нельзя, — сказала Ермошина.





Ермошина привела цифры: в Беларуси работало 5800 избирательных участков, по 13 участкам миссия ОБСЕ зафиксировала «вброс» бюллетеней, по 12 наблюдатели считают выборы недостоверными.









— 25 участков, менее половины процента [от общего числа участков]. О чем тут можно говорить? Сами по себе цифры, никем не опровергнутые, не подвергнутые замечаниям, говорят о том, что в общем-то выборы прошли неплохо, — считает глава ЦИК. — Если объективно рассматривать данный отчет, давайте все-таки так же объективно оценивать его с точки зрения цифр.





Даже самые объективные цифры, которые никто не подвергает сомнениям, например количество зарегистрированных кандидатов, сколько в них от оппозиционных партий, сколько человек получили возможность для свободного выражения своего мнения, своих позиций через государственные средства массовой информации, через проведение свободных митингов, пикетов, общественных мероприятий.





Эти цифры просто вдохновляющие, они, по сути дела, опровергают все критические замечания по поводу того, что кампания в той или иной мере проходила несвободно. Мы высказали свою позицию по отчету ОБСЕ и направили через Министерство иностранных дел.





Она также подчеркнула, что избирательное законодательство до президентских выборов, как того требует ОБСЕ, меняться не будет, потому что «нет времени».









Напомним, наблюдатели от ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Беларуси продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств».





Евросоюз назвал прошедшие выборы упущенной возможностью. В Европарламенте заявили, что эти выборы «вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков».





Госдеп США выразил сожаление, что в белорусском парламенте не будет альтернативных, то есть оппозиционных голосов.





Белорусская сторона — МИД и ЦИК — традиционно отвергли все обвинения международных наблюдателей, заявив, что это «не более и не менее как политическое заявление» и «мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам».



