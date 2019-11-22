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Российская ФСБ спасла Путина от свержения

ФСБ РФ задержала девять участников, в том числе двух главарей, террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает Центр общественных связей ведомства.


Отмечается, что спецоперация прошла в Москве, Татарстане и Тюменской области.
По данным спецслужбы, задержанные создавали закрытые террористические структуры в регионах, занимались поиском денег, распространяли свою идеологию и вербовали местных мусульман.

"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.

У задержанных изъяли пропагандистские материалы, средства связи и носители информации.

Возбуждены уголовные дела.


"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. 

Она запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.
Источник: ria.ru
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