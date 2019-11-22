МИД об отношениях с США: прорыва ждать не стоит





"Политическая воля с обеих сторон сейчас, как мне кажется, есть. Я не думаю, что это приведет к каким-то уж слишком быстрым и слишком масштабным прорывам", - сказал он в кулуарах одной из дискуссионных площадок в Вашингтоне.





Замглавы МИД отметил, что пока на повестке дня у двух стран такие вопросы, как возвращение послов, возвращение к нормальному состоянию дел и к нормальной инфраструктуре в отношениях.





Помимо того, считает Кравченко, страны должны развивать сотрудничество в новых областях, в частности, взаимодействии правоохранительных органов, экономическому диалогу.





Кроме того, возможно и сотрудничество по линии министерств обороны, что подразумевает, по мнению дипломата, обучение белорусских солдат английскому языку и работу с миротворческой ротой республики под эгидой ООН.





Дипломат отметил, что диалог есть, хотя и "не без проблем, не без разногласий".





"Но я считаю важным достижением в наших отношениях то, что сохраняющиеся разногласия больше не блокируют развитие взаимодействия, сотрудничества по другим направлениям", - сказал Кравченко.





Санкции и их развитие

Напомним, что в 2006 году США обвинили Беларусь в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов", ввели санкции по отношению ряда лиц и организаций республики. В 2008 году были отозваны послы, сокращены штаты посольств.





С 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда белорусский компаний, в частности, нефтегазового сектора, с того времени Минфин США ежегодно продлевает данный документ.





В последнее время отношения между Минском и Вашингтоном потеплели. Беларусь посетил ряд высокопоставленных американских должностных лиц, в частности, заместитель государственного секретаря Дэвид Хэйл и заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы Джордж Кент.





В 2019 году Минск отменил ограничения на количество американских дипломатов, присутствующих в стране. Кроме того, в этом году белорусскими властями неоднократно анонсировалась возможность возвращения послов.