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Политзаключенный Жемчужный: О встречах не просите, но пишите больше

Как пишет "Витебская Весна", Михаил Жемчужный в своем последнем письме, которое получили от политзаключенного витебские правозащитники, сообщает о принципиальной невозможности коротких встреч с ним коллег-правозащитников – через запреты и дискриминационные условия, созданные в колонии.


«Встретиться со мной не смогли известные белорусские правозащитники Андрей Бондаренко, Татьяна Ревяко и Борис Бухель», – пишет Жемчужный.

По его словам, эти встречи не позволило руководство системы исполнения наказания.

Заключенный Жемчужный просит гражданских активистов прекратить попытки добиваться подобных встреч еще и из-за того, что в колонии созданы дискриминационные условия для коммуникаций во время встреч.

«Ставлю в известность, что встречи проходят через двойное стекло, разговор происходит через телефонную трубку под наблюдением сотрудников колонии и с аудиоцензурой. Передача каких-либо документов, даже адвокатом, в ходе встречи запрещена!» – рассказывает в письме Михаил Жемчужный.

Политзаключенный считает большим благом возможность ежемесячно без ограничений встречаться с адвокатом из Минска и по необходимости – с витебском адвокатом. «Этими встречами гарантируется моя безопасность», - пишет он.

«С перепиской ситуация совершенно неприемлема, - говорит правозащитник Леонид Светик. - На моем примере, она снизилась до одного письма за месяц, ранее письмо от Жемчужного приходило почти каждые две недели. Правда, были перерывы в переписке, когда Жемчужный находился в ШИЗО».


«И цензоры, как говорится, не дремлют», - иронизирует в письме политзаключенный.

«На протяжении последних лет большая часть входящей и исходящей корреспонденции уничтожалось цензурой. Последние случаи – письма в Черниговский Дом прав человека, с Белорусско-Американской ассоциации, от Ковнерова (2019/10/31) – за «цинизм», - уточняет Жемчужный.

Тем не менее, заключенный правозащитник просит писать ему больше и чаще. Ведь так увеличивается вероятность того, что хотя бы часть писем найдет своего адресата.

«В последнее время письма от политзаключенного Михаила Жемчужного приходят с большими задержками, поэтому каждое письмо становится ценным той информацией, которую содержит, - о состоянии здоровья, о том, какие события и процессы происходят в колонии», - прокомментировал Леонид Светик ситуацию насчет переписки с узником исправительной колонии №9 Михаилом Жемчужном.

Письма присылайте по адресу:

213410, ИК-9, бр. 31, ПКТ, 
ул. Добролюбова, 16, г. Горки, 
Могилевская область, Беларусь
Жемчужному Михаилу Игоревичу
Источник: spring96.org
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