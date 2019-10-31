Политзаключенный Жемчужный: О встречах не просите, но пишите больше





«Встретиться со мной не смогли известные белорусские правозащитники Андрей Бондаренко, Татьяна Ревяко и Борис Бухель», – пишет Жемчужный.





По его словам, эти встречи не позволило руководство системы исполнения наказания.





Заключенный Жемчужный просит гражданских активистов прекратить попытки добиваться подобных встреч еще и из-за того, что в колонии созданы дискриминационные условия для коммуникаций во время встреч.





«Ставлю в известность, что встречи проходят через двойное стекло, разговор происходит через телефонную трубку под наблюдением сотрудников колонии и с аудиоцензурой. Передача каких-либо документов, даже адвокатом, в ходе встречи запрещена!» – рассказывает в письме Михаил Жемчужный.





Политзаключенный считает большим благом возможность ежемесячно без ограничений встречаться с адвокатом из Минска и по необходимости – с витебском адвокатом. «Этими встречами гарантируется моя безопасность», - пишет он.





«С перепиской ситуация совершенно неприемлема, - говорит правозащитник Леонид Светик. - На моем примере, она снизилась до одного письма за месяц, ранее письмо от Жемчужного приходило почти каждые две недели. Правда, были перерывы в переписке, когда Жемчужный находился в ШИЗО».









«И цензоры, как говорится, не дремлют», - иронизирует в письме политзаключенный.





«На протяжении последних лет большая часть входящей и исходящей корреспонденции уничтожалось цензурой. Последние случаи – письма в Черниговский Дом прав человека, с Белорусско-Американской ассоциации, от Ковнерова (2019/10/31) – за «цинизм», - уточняет Жемчужный.





Тем не менее, заключенный правозащитник просит писать ему больше и чаще. Ведь так увеличивается вероятность того, что хотя бы часть писем найдет своего адресата.





«В последнее время письма от политзаключенного Михаила Жемчужного приходят с большими задержками, поэтому каждое письмо становится ценным той информацией, которую содержит, - о состоянии здоровья, о том, какие события и процессы происходят в колонии», - прокомментировал Леонид Светик ситуацию насчет переписки с узником исправительной колонии №9 Михаилом Жемчужном.





Письма присылайте по адресу:





213410, ИК-9, бр. 31, ПКТ,

ул. Добролюбова, 16, г. Горки,

Могилевская область, Беларусь

Жемчужному Михаилу Игоревичу