Передача вышла в эфир вечером 21 ноября и в ней приняли участие Алексей Дермант, Семен Уралов, Карен Шахназаров, Богдан Безпалько, Яков Кедми и Ариэль Коэн.





В характерной манере Владимир Соловьев попытался выяснить у приглашенных «экспертов», что стоит за потеплением отношений между Беларусью и США. Формальным поводом для дискуссии стали, в том числе, слушания в рамках Хельсинкской комиссии по беларусской теме в Конгрессе США, куда были приглашены беларусы.





Лейтмотивом обсуждения стала идея о том, что Беларусь уходит от России, и Россия «не может просто так смотреть на то, что происходит». Аргументация участников не сильно отличалась от той, которую на протяжении последних 5 лет используют российские телепропагандисты по отношению к Украине.





«Мы ведь и с Украиной думали, что все нормально», — комментирует один из участников обсужения.









Прозвучали и откровенно беларусофобские выпады, которые вполне можно трактовать как разжигание межнациональной розни: якобы беларусы — это не отдельная нация, а один с русскими народ; в самой Беларуси есть враждебные элементы, которые характеризуются отличным вероисповеданием, живут на западе страны и многие имеют польские корни; сторонники беларусского национализма — наследники коллаборационистов и ответственны за уничтожение евреев в Беларуси.





«В Беларуси сегодня Польшей пахнет. Польша это делает на английские деньги. Поляки как всегда. Потому что они не могут смириться с тем, что Смоленск — это не польский город до сих пор», — восклицает Яков Кедми, театрально закатывая глаза.





При этом участники избегали напрямую критиковать Александра Лукашенко, называя его ярким, незаурядным политиком, а решением проблемы отдаления Беларуси от России посчитали увеличение финансирования «мягкой силы». С увеличением финансирования согласились и беларусские участники дискуссии Алексей Дермант и Семен Уралов.





Обсуждение Беларуси начинается с отметки 2:28:30:







