Израильского премьера обвинили в коррупции

Нетаниягу обвинят в мошенничестве, во взяточничестве и в злоупотреблении доверием, официально это будет сделано позднее.





Как отмечает Reuters, Нетаниягу не обязан уходить с поста премьер-министра после предъявления обвинений.





До сих пор в истории Израиля ни один премьер не был официально обвинен в каких-либо преступлениях во время своего нахождения на посту.





Нетаниягу является премьером Израиля с 2009 года. Он также занимал эту должность в 1996-1999 годах.





В Израиле с весны продолжается политический кризис.





Партия Нетаниягу «Ликуд» выиграла выборы в апреле, но Нетаниягу не смог в срок сформировать правительственную коалицию, после чего в сентябре прошли новые выборы. По их итогам ситуация повторилась, сейчас, скорее всего, Израиль ожидают третьи выборы за год.