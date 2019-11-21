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Израильского премьера обвинили в коррупции

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаниягу по трем уголовным делам.

Нетаниягу обвинят в мошенничестве, во взяточничестве и в злоупотреблении доверием, официально это будет сделано позднее.

Как отмечает Reuters, Нетаниягу не обязан уходить с поста премьер-министра после предъявления обвинений.

До сих пор в истории Израиля ни один премьер не был официально обвинен в каких-либо преступлениях во время своего нахождения на посту.

Нетаниягу является премьером Израиля с 2009 года. Он также занимал эту должность в 1996-1999 годах.

В Израиле с весны продолжается политический кризис. 

Партия Нетаниягу «Ликуд» выиграла выборы в апреле, но Нетаниягу не смог в срок сформировать правительственную коалицию, после чего в сентябре прошли новые выборы. По их итогам ситуация повторилась, сейчас, скорее всего, Израиль ожидают третьи выборы за год.
Источник: meduza.io
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